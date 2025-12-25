זהב כפול ושיא אישי לגורבנקו באליפות ישראל

אליפות ישראל בבריכות קצרות המשיכה גם היום (חמישי), כשמי שבלטה באור הזרקורים הייתה השחיינית אנסטסיה גורבנקו, שזכתה בזהב כפול ושברה שיא אישי במכון וינגייט.

גורבנקו נתנה הופעה בבריכה עם שתי מדליות זהב אישיות, עם ניצחון במשחה ל-50 מטר חזה בתוצאה של 29.56 שניות, ועם ניצחון מרשים במשחה ל-100 מטר פרפר תוך שקבעה שיא אישי של 57.21 שניות, אך עדיין לא שיא ישראלי, שנותר רשום על שמה של עמית עברי עוד משנת 2014. כמו כן, הוסיפה גורבנקו מדליית זהב שלישית כחלק מנבחרת השליחות של אגודת מכבי קריית ביאליק שזכתה במשחה 4X100 מטר חופשי.

אלכסיי גליבינסקי זכה בתואר אלוף ישראל במשחה ל-50 מטר חזה עם שיא אישי של 27.45 שניות. כמו כן, הוא זכה גם במדליית זהב רביעית בתחרות כחלק מנבחרת השליחים של הפועל ירושלים.

אליפות ישראל בבריכות קצרות (צילום: גלעד קוולרצ'יק)

אנסטסיה גורבנקו (צילום: גלעד קוולרצ'יק)

פסילות דרמטיות נרשמו במשחי השליחים 4X100 מטר חופשי לנשים ולגברים, כשבשני המקרים נאבקה מכבי חיפה על המקום הראשון. בשליחים נשים, מכבי חיפה הייתה ראש בראש עם מכבי קריית ביאליק על המקום הראשון כשנפסלה בהחלפה השלישית. מכבי קריית ביאליק זכתה בזהב עם 3:45.08 דקות. במשחה השליחים נפסלה חיפה בהחלפה השנייה, כאשר נאבקה על ההובלה והשאירה את הזהב להפועל ירושלים עם 3:17:15 דקות.

תומר פרנקל זכה במדליית זהב במשחה ל-100 מטר פרפר עם תוצאה של 51.00 שניות. ענבר דנציגר ניצח במשחה ל-200 מטר גב עם שיא אישי של 1:53.77 דקות.

אליפות ישראל בבריכות קצרות (צילום: גלעד קוולרצ'יק)

שלושה שיאי נוער ישראלים נשברו היום. שון וורונקוב שבר את השיא לגיל 16 במשחה ל-100 מטר פרפר פעמיים באותו היום - 53.65 שניות במוקדמות ו-53.41 שניות בגמר. מרק טלר שבר את השיא לגילי 17 במשחה ל-50 מטר חזה עם 27.60 שניות. נבחרת השליחים של אולימפ נתניה (דנה ווזנסקי נח, סופי נחמין, דניאל יהודיאן, מרי פלייטמן) קבעה שיא גיל 13 במשחה השליחים 4X100 מטר חופשי נשים עם 4:19.36 דקות.