יום שישי, 26.12.2025 שעה 13:15
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1416-144017ריאל מדריד7
56%1344-140716אולימפיאקוס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
41%1558-151417מכבי ת"א14
35%1492-136817פרטיזן בלגרד15
33%1541-146518אנדולו אפס16
33%1640-157718באסקוניה17
33%1670-163118פאריס18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

אחרי הדרמה: פרטיזן מתכוננת למכבי תל אביב

ה-'נבחר' עזב ואחרי מחאה נגד ההנהלה, ג'ואן פנארויה, שניצח את הצהובים העונה עם ברצלונה, נכנס לתפקיד. ב-19:00, הוא והסרבים ינסו להשיג ניצחון

|
שחקני פרטיזן בלגרד (IMAGO)
שחקני פרטיזן בלגרד (IMAGO)

פרטיזן בלגרד מודל 2025/26 היא סוג של דרמה בהמשכים, כזו שהתחילה עוד בעונה שעברה והגיעה לרגעי השיא שלה לפני מספר שבועות. התסריט של מה שקרה הוא כזה שספק אם מישהו יכול היה לחזות או לכתוב טוב יותר, שלא לדבר על הביצוע, מהסבוטאז׳ בחדר ההלבשה, דרך ההתפטרות של המאמן האגדי ז'ליקו אובראדוביץ׳ ועד לתמונות המדהימות שהגיעו משדה התעופה. הראיון שפתח את כל מה שקרה בצד השחור-לבן של קלמגדן כבר בקיץ ושרשרת אירועים שהגיעו בזה אחר זה, שפסקת פתיחה לא עושה עימם חסד כי היא פשוט לא ארוכה מספיק. כך או כך הערב (שישי, 19:00) מכבי תל אביב תחפש להמשיך את רצף הניצחונות שלה. פרטיזן? היא תרצה להתחיל לייצר לעצמה קצת שקט בעידן של ג׳ואן פנארויה שבכלל פתח את העונה על הקווים בברצלונה. 

החזרה של פרטיזן בלגרד לליגה הבכירה של אירופה הייתה מרגשת עבור אוהדי הכדורסל האירופי. נכון היא אמנם לא עברה דרך זכייה ביורוקאפ, אך שתי הסרביות ביורוליג ואם תוסיפו לנוסטלגיה שהתהוותה לה, הרי שהחזרה של אובראדוביץ׳ למועדון עמו זכה בפעם הראשונה ביורוליג, הזכייה שהחלה את הכל, זו שהייתה הראשונה שלו ושל פרטיזן אך האחרונה של המועדון אשר במדיו שיחק המאמן האגדי שמבחינתו המשיך לזכות בשמונה גביעים נוספים. הקרשנדו של הקבוצה הסרבית לאחר הקאמבק המרגש של ז'ליקו היה בעונת 22/23, בה פרטיזן בלגרד וריאל מדריד החליפו מהלומות (גם ברמה הפיזית) בסדרת פלייאוף מופתית שהסתיימה במשחק חמישי ומנעה אולי סיפור מהאגדות. 

מבחינה תקציבית, פרטיזן בלגרד והכוכב האדום הרימו תקציבים באופן משמעותי בשנים האחרונות. הן כמובן לא היחידות, אבל כשמדברים במונחים של קליבר השחקנים שהגיעו בשילוב ציפיות (הרי עם אובראדוביץ׳ לא מכוונים ומסתפקים בלהיות סולידיים) ברור שמדובר היה בעידן חדש ועונת 22/23, כשאובראדוביץ׳ פגש את הקבוצה עימה זכה בגביע היורוליג השלישי שלו. אותה עונה הסתיימה בשיברון לב גדול אך במידה רבה עם ציפיות, בטח של התקשורת, להגיע רחוק יותר, כלומר לחזור למעמד הפיינל פור בו הייתה לאחרונה בעונת 2009/10 לאחר שניצחה את מכבי תל אביב בסדרת הפלייאוף. חלומות לחוד ומציאות לחוד. הרי את מה שקרה בשנתיים שלאחר מכן אפשר לתאר כתחילתה של התרסקות שכאמור הגיעה לשיאה בשבועות האחרונים. 

גג'ואן פנארויה (IMAGO)

קרע בין השחקנים למאמן, מופע תמיכה חסר תקדים בשדה התעופה בו הגיעו האוהדים לראות את המאמן שבחר להתפטר, לאחר מכן קרע בין הקהל לשחקנים שהמשיך לקרוא בשמו של ז'ליקו גם לאחר שזה התפטר סופית ורשמית. כל אלו קרו וברור ששום דבר לא היה רגוע ובטח שלא כרגיל אצל פרטיזן בלגרד, שלמרות הימים הסוערים והראיון של המאמן היוצא שדיבר על מה עשה נשיא המועדון אוסטויה מיאלוביץ׳ ל-’נבחר’, פרטיזן בלגרד ניצחה בדרבי במסגרת היורוליג וזאת למרות שכבר פיגרה בדו ספרתי עם פתיחתו של הרבע הרביעי. למען האמת, למרות כל הדרמה והשינוי על הקווים והתוספת לקו האחורי בבלגרד ארנה, פרטיזן בהחלט הייתה סולידית, רק שלא ברור איזו קבוצה תגיע למשחק. האם זו שניצחה את אנאדולו, מונאקו, מילאנו והכוכב האדום או שמא זו שהפסידה לווירטוס בולוניה, פנרבחצ׳ה וברצלונה. 

הערב יהיה משחקה העשירי של פרטיזן בלגרד בביתה כשמאזנה הביתי עומד על חמישה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים, כך שאת התבוסה במשחק החוץ לז׳לגיריס קובנה במחזור הקודם צריך לראות בקונטקסט הנכון בהתחשב בכך שמאזנה של הקבוצה העונה בחוץ עומד על ניצחון אחד בודד אל מול שבעה הפסדים, כך שהמשחק הערב הוא ללא ספק מוקש. לצד זאת הוא גם בגזרת חובה עבור שתי הקבוצות. פרטיזן בלגרד מגיעה למפגש הערב לאחר שינוי על הקווים, ג'ואן פנארויה שניצח את מכבי תל אביב העונה כשאימן את ברצלונה הוכרז רשמית מוקדם יותר השבוע, כאשר הקבוצה גם הודיעה על הצטרפותו של קמרון פיין ובהתחשב בכך שכולם מכירים את האפקט של המאמן החדש כמו גם את ההצטרפות של שחקן חדש למערכת, וכן חיכינו לסוף כדי להזכיר את גבריאל איפה לונדברג שיפגוש את קבוצתו לשעבר, נראה שאין זה משנה אם אכן מדובר באפקטים להם תהיה השפעה רבה שכן מדובר ביריבה קשוחה.  

