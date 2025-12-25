יום חמישי, 25.12.2025 שעה 19:17
72%1490-159318הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
67%1534-161218ולנסיה4
65%1331-136317פנרבחצ'ה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1416-144017ריאל מדריד7
56%1344-140716אולימפיאקוס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
41%1558-151417מכבי ת"א14
35%1492-136817פרטיזן בלגרד15
33%1541-146518אנדולו אפס16
33%1640-157718באסקוניה17
33%1670-163118פאריס18
28%1522-139518באיירן מינכן19
28%1574-141218ליון וילרבאן20

עודד קטש: היכולת? האמנתי שניראה יותר טוב

מאמן מכבי תל אביב דיבר לקראת פרטיזן בלגרד: "אנחנו לא יודעים למה לצפות, הולך להיות לא פשוט. לונדברג? הוא מוסיף בגרות, נותן לנו שקט וניסיון"

עודד קטש (רדאד ג'בארה)
עודד קטש (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב הגיעה מוקדם יותר הערב (חמישי) לנמל התעופה בן גוריון לקראת ההמראה לבלגרד שם תפגוש את פרטיזן במסגרת המחזור ה-18 של היורוליג. עודד קטש וחניכיו מגיעים למשחק כשהם סופרים רצף של ארבעה ניצחונות וכשהם מציגים כדורסל טוב מאוד בשבועות האחרונים בכל המסגרות. 

קטש התייחס למשחק מול פרטיזן: “אנחנו חסרים את זאק שלא איתנו. אנחנו מגיעים במצב טוב יחסית. העניין הוא שאנחנו לא יודעים למה לצפות כל כך, כי גם מבחינת הרוסטר, מי פצוע, מי משחק, וגם מאמן חדש, ואנחנו יודעים את ההשפעה שיש לזה, בטח באווירה כזו. גם קשה להתכונן מקצועית לדברים שאתה לא כל כך יודע. מעבר לזה שהם החתימו גארד חדש, אז אנחנו לא ממש בשיא ההכנה, והולך להיות לא פשוט, בטח באווירה שם”.

יש לכם בסגל סוג של “מרגל” שהיה שם בשנים האחרונות, אמנם עם מאמן אחר. דיברתם איתו, אמר איזה משהו, ניסה לתת איזה מידע על מה שקורה שם?
״כן, כמובן, היו לו כמה דברים לספר על כל מיני שחקנים, על ההיכרות איתם. מן הסתם, הוא מכיר אותם טוב. כל מי שיכול לתרום, עוזר״.

איפה לונדברג (רועי כפיר)איפה לונדברג (רועי כפיר)

מה איפה לונדברג מוסיף לקבוצה?
״בעיקר בגרות, מעבר לדברים על המגרש. הוא גארד גדול שמשחק בשני הצדדים. גם אין לי ספק שעם הזמן הוא ייכנס קצת יותר לקצב, יותר לכושר משחק. אבל הנוכחות שלו היא משמעותית עבורנו. נותן לנו הרבה מאוד שקט, ניסיון, לא רק על המגרש, גם על הספסל, באימונים. מאוד מנוסה״.

האם לפני חודש חשבת שהקבוצה תהיה באמת במצב כזה היום?
״לא יודע, לא תכננתי, אתה יודע, אפשר לתכנן רצף ניצחונות, אבל אני בהחלט האמנתי שעם הזמן זה יקרה, וזה משהו שאמור לקרות בצורה טבעית. נדע יותר לשחק אחד עם השני. יש הרבה מאוד שחקנים בלי יותר מדי ניסיון אירופי, אני כן האמנתי שנראה יותר טוב״.

