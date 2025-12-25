יום חמישי, 25.12.2025 שעה 19:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה: פודגוראנו נקנס והושעה עד יום ראשון

הירוקים הודיעו שהקיצוני עמד לוועדת משמעת ואף התנצל כשטען שפעל מתוך סערת רגשות ולא התכוון לפגוע באף אחד. משמעות העונש: לא ישחק נגד אחי נצרת

סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)
סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)

אחרי המשחק האחרון של מכבי חיפה נגד בית”ר ירושלים, בו הירוקים נכנעו עמוק בתוך תוספת הזמן וחטפו 2:1 דרמטי, שחקן הקבוצה סוף פודגוראנו ירד מיד לאחר שריקת הסיום ולא הודה לקהל, כשבמועדון החליטו להעמיד אותו בעקבות כך לוועדת משמעת היום (חמישי).

מעמדו של פודגוראנו נחלש מאז הגעתו של ברק בכר, ובמשחק נגד בית”ר ירושלים הוא לא שותף בכלל, מה שכנראה גרם לו בתוך סערת הרגשות שהוא היה נמצא בה לרדת ישירות אל חדרי ההלבשה ולא ללכת להודות לקהל. חיפה קנסה את השחקן והשעתה אותו מפעילות עד יום ראשון.

הקבוצה הודעה באופן רשמי: “השחקן סוף פודגוראנו עמד היום בפני ועדת משמעת, לאחר שבסיומו של המשחק מול בית״ר ירושלים התבקש, יחד עם כלל השחקנים, להודות לקהל האוהדים על תמיכתו לאורך כל המשחק. השחקן בחר שלא לעשות כן וירד לחדר ההלבשה, זאת על אף הוראה מפורשת של הצוות המקצועי, שניתנה הן טרם המשחק והן לאחריו, בנושא זה”.

עוד נרשם: “במהלך ועדת המשמעת הבהיר הקשר כי לא התכוון לפגוע בקהל או באף אחד מאנשי הצוות, וכי פעל מתוך סערת רגשות בתום המשחק. עוד ציין כי הוא מתנצל על התנהגותו. השחקן ייקנס ויושעה מפעילות עד יום ראשון”.

מבחינת העונש, הוא אומר שסוף פודגרואנו לא ישחק במשחק הקרוב של הקבוצה, כאשר המשחק הזה יהיה בסיבוב ח’ של גביע המדינה נגד אחי נצרת והוא יקרה ביום שבת, והקיצוני הושעה עד ליום ראשון. לאחר המפגש הוא יחזור לפעילות עם שאר החברים שלו.

