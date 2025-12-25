יום חמישי, 25.12.2025 שעה 20:14
כדורגל ישראלי

אתם קבעתם: 67% חושבים שעל רפאלוב להמשיך

התוצאות מהסקר בוואטספ של ONE: כ-33% סבורים מנגד שדרושה פרידה מהמנהל המקצועי. כ-83% חושבים שברק בכר צריך להישאר, רק כ-17% חושבים דווקא ההפך

|
ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין ורדאד ג'בארה)
ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין ורדאד ג'בארה)

ליאור רפאלוב צפוי להמשיך במכבי חיפה בעונה הבאה, וברק בכר זוכה לעדיפות מבחינת עמדת המאמן, אך התוצאות שיושגו עד לסיום העונה יקבעו את עתיד האיש על הקווים. לקראת המשך העונה, עולה הסוגיה האם השניים צריכים להישאר.

מוקדם יותר היום (חמישי), הזמנו אתכם הגולשים להצביע בערוץ הוואטספ של ONE לגבי שתי השאלות המרכזיות: האם רפאלוב צריך להיות האיש שבונה את הסגל הירוק גם בעונה הבאה והאם ברק בכר צריך להמשיך לעמוד על הקווים גם בעונה הבאה?

והנה התשובות: לגבי המשך דרכו של רפאלוב, כ-67 אחוזים מהמצביעים הצביעו שהוא כן צריך להמשיך במכבי חיפה, בעוד שכ-33 אחוזים חשבו ההפך. לגבי בכר, כ-83 אחוזים הצביעו שהמאמן כן צריך להמשיך במכבי חיפה, בעוד שכ-17 אחוזים הצביעו שהוא לא צריך להמשיך להוביל את הירוקים.

