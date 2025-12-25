יום חמישי, 25.12.2025 שעה 19:04
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
30-21מרוקו1
11-11מאלי2
11-11זמביה3
02-01קומורו4
 בית 2 
31-21מצרים1
31-21דר' אפריקה2
02-11אנגולה3
02-11זימבבואה4
 בית 3 
31-31טוניסיה1
31-21ניגריה2
02-11טנזניה3
03-11אוגנדה4
 בית 4 
30-31סנגל1
30-11הרפ' הדמוקרטית קונגו2
01-01בנין3
03-01בוטסואנה4
 בית 5 
30-31אלג'יריה1
31-21בורקינה פאסו2
02-11גינאה המשוונית 3
03-01סודאן4
 בית 6 
30-11חוף השנהב1
30-11קמרון2
01-01גאבון3
01-01מוזמביק4

אליפות אפריקה מציגה: כניסה חינם מהדקה ה-20

מארגני התחרות מצאו שיטה שתדאג למלא את היציעים הריקים, כשבחלק מהמשחקים אוהדים יכולים להיכנס ללא תשלום אחרי שריקת הפתיחה. וגם: הקשר למונדיאל

|
היציעים באליפות אפריקה (IMAGO)
היציעים באליפות אפריקה (IMAGO)

מארגני אליפות אפריקה במרוקו מאפשרים כניסה חינמית לאוהדים לאחר שריקת הפתיחה במשחקים שבהם היציעים אינם מלאים, כך נטען על פי מקור בקונפדרציית הכדורגל האפריקאית (CAF) לסוכנות הידיעות AFP הצרפתית. המהלך נועד למלא את האצטדיונים במהלך המשחק עצמו, לאחר פתיחה דלילה מבחינת קהל.

במפגש בין קמרון לגבון בבית מספר 6, שריקת הפתיחה נשמעה מול יציעים כמעט ריקים, אך במהלך המחצית הראשונה האצטדיון התמלא באופן משמעותי, זאת למרות גשם שוטף שנמשך לאורך הזמן. בהמשך הוכרזה נוכחות רשמית של 35,200 צופים, באצטדיון שיכול להכיל למעלה מ-45 אלף איש.

תמונות דומות נרשמו במספר משחקים נוספים בימי הפתיחה של הטורניר, ואף הובילו לבלבול סביב נתוני הקהל עצמם. במשחק בבית מספר 4 בין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לבנין, הוכרזה תחילה נוכחות של 6,703 צופים, אך בהמשך תוקן הנתון ל-13,073, לאחר שגם שם היציעים התמלאו בהדרגה במהלך המשחק.

טקס הפתיחה של אליפות אפריקה (IMAGO)טקס הפתיחה של אליפות אפריקה (IMAGO)

לפי אותו מקור ב-CAF, היציעים נפתחים כ-20 דקות לאחר תחילת המשחק ומאפשרים לאוהדים שממתינים מחוץ לאצטדיון להיכנס ללא תשלום. סוגיית מילוי האצטדיונים נחשבת לחשובה עבור מארגני הטורניר במרוקו, כאשר הצלחה באירוח מהווה חל מרכזי לקראת מונדיאל 2030, שייערך במשותף במרוקו, ספרד ופורטוגל.

בפלטפורמת מכירת הכרטיסים הרשמית של CAF, המשחקים היחידים שסומנו כסולד אאוט הם משחקי המארחת מרוקו מול מאלי וזמביה, וכן המשחקים של אלג’יריה מול בורקינה פאסו וגינאה המשוונית.

