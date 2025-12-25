אליפות אפריקה מציגה: כניסה חינם מהדקה ה-20

מארגני אליפות אפריקה במרוקו מאפשרים כניסה חינמית לאוהדים לאחר שריקת הפתיחה במשחקים שבהם היציעים אינם מלאים, כך נטען על פי מקור בקונפדרציית הכדורגל האפריקאית (CAF) לסוכנות הידיעות AFP הצרפתית. המהלך נועד למלא את האצטדיונים במהלך המשחק עצמו, לאחר פתיחה דלילה מבחינת קהל.

במפגש בין קמרון לגבון בבית מספר 6, שריקת הפתיחה נשמעה מול יציעים כמעט ריקים, אך במהלך המחצית הראשונה האצטדיון התמלא באופן משמעותי, זאת למרות גשם שוטף שנמשך לאורך הזמן. בהמשך הוכרזה נוכחות רשמית של 35,200 צופים, באצטדיון שיכול להכיל למעלה מ-45 אלף איש.

תמונות דומות נרשמו במספר משחקים נוספים בימי הפתיחה של הטורניר, ואף הובילו לבלבול סביב נתוני הקהל עצמם. במשחק בבית מספר 4 בין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לבנין, הוכרזה תחילה נוכחות של 6,703 צופים, אך בהמשך תוקן הנתון ל-13,073, לאחר שגם שם היציעים התמלאו בהדרגה במהלך המשחק.

טקס הפתיחה של אליפות אפריקה (IMAGO)

לפי אותו מקור ב-CAF, היציעים נפתחים כ-20 דקות לאחר תחילת המשחק ומאפשרים לאוהדים שממתינים מחוץ לאצטדיון להיכנס ללא תשלום. סוגיית מילוי האצטדיונים נחשבת לחשובה עבור מארגני הטורניר במרוקו, כאשר הצלחה באירוח מהווה חל מרכזי לקראת מונדיאל 2030, שייערך במשותף במרוקו, ספרד ופורטוגל.

בפלטפורמת מכירת הכרטיסים הרשמית של CAF, המשחקים היחידים שסומנו כסולד אאוט הם משחקי המארחת מרוקו מול מאלי וזמביה, וכן המשחקים של אלג’יריה מול בורקינה פאסו וגינאה המשוונית.