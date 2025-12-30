העונה שעבר, העתיד, עליות וירידות: עבדה נפתח

השנים האחרונות של ליאל עבדה בכדורגל היו מעין רכבת הרים. ממכבי פתח תקווה הצנועה, לאימפריה הבריטית סלטיק, דרך תארים ומועמדות לפרמייר ליג ועד לאירועי השבעה באוקטובר, שזעזעו את כולנו ובעיקר הובילו אותו לסיטואציה לא פשוטה בסלטיק ולעזיבה.

בשנתיים האחרונות, הוא משחק בשארלוט מליגת ה-MLS האמריקאית, ליגה שהפכה למוקד עלייה של לא מעט ישראלים בפרק הזמן הזה. העונה האחרונה הייתה פחות טובה במושגיו של עבדה בן ה-24, אך גם ממנה הוא למד. השבוע הוא הגיע לפודקאסט "שיחת היום" של ONE, כדי לדבר עם תומר חבז על כל מה שעובר עליו, רגע לפני שהוא ואשתו בר, הופכים להורים.

העונה האחרונה בשארלוט והסיבה שהדברים הלכו קשה יותר, ההשפעה שלה על מעמדו בנבחרת ישראל, הנהירה של השחקנים הישראלים ל-MLS, סיום דרכו בסלטיק וכמה היה קרוב לשחק בפרמייר ליג.

ליאל עבדה (אחר)

עוד בפרק: החברים הקרובים תאי בריבו ועידן טוקלומטי, עתידו בקריירה, המפגש והחלפת החולצה עם ליאו מסי, הסיבה ההזויה שהובילה לפיצוץ המשא ומתן עם טולוז, מכבי פ"ת והאם שקל לחזור לישראל בתקופה הקשה. האזנה נעימה.

העונה האחרונה: "מבחינה קבוצתית הייתה עונה טובה שהסתיימה במקום הרביעי. מבחינה אישית היו עליות וירידות והייתה עונה פחות טובה גם מנטלית. בסוף המאמן מחליט מי משחק ומי לא, אני עובד קשה כדי לתת את ה-100% שלי. בסופו של דבר זה תמיד תלוי בך: אם תהיה טוב תשחק ואם לא אז לא. העונה הקבוצה רצה טוב וזה בא על חשבוני, אבל אני פה כדי להרים את עצמי, להראות מה אני יודע ולהביא את המספרים שנתתי. אני חושב שלא שיחקתי הרבה וזה מה שהכי פגע בי. זה יצר גל כזה כי לא זומנתי גם לנבחרת.

ליאל עבדה כובש (רויטרס)

“הסכום ששילמו עליי? זה לא עובר לי בראש בכלל. באתי לשארלוט בשביל להציג יכולת טובה, העונה זה פחות הלך כי בסוף צריך לשחק כדי להראות יכולות טובות. זו עונה שאלמד ממנה לקראת העונה הבאה. יש פעמים שהייתי אוכל את עצמי מבפנים, אבל תמיד אני מאמין בעצמי ורוצה להשתפר וזה משהו שאפיין אותי לאורך כל הקריירה".

הסיטואציה בשארלוט: "הייתה לי הצעה לפני כמה חודשים מאירופה, לעבור בהשאלה כי לא שיחקתי. לא שחררו אותי, כיבדתי את ההחלטה שלהם. ההצעה הייתה מקבוצה טובה מהצ'מפיונשיפ. היא הייתה לקראת סוף החלון בקיץ ולא היה להם את מי להביא במקומי. ממה שהבנתי, מאוד מרוצים ממני ורוצים שאשאר, אבל אני רוצה לשחק וצריך לראות מה יקרה. הגעתי לשארלוט כי רציתי להרים את המועדון ואני עדיין חושב שאפשר. דברים השתנו בעונה האחרונה וזה בסדר. זה תלוי בהם אם הם רוצים שאמשיך או להעביר אותי, אבל זה עוד מוקדם כי החלון יהיה מינואר עד אפריל. יש קבוצות שמתעניינות".

ליאל עבדה (IMAGO)

ה-MLS ונהירת הישראלים: "זו ליגה מאוד טובה. אנשים חושבים שזו ליגה של אנשים שבאים לפני פרישה וזה לא נכון. יש הרבה צעירים והרמה מאוד השתפרה. יש בליגה הזאת הרבה יותר כסף ממה שיש בליגות באירופה וזה מה שמושך את השחקנים להגיע. התרבות שונה כי יש ענפים יותר מרכזיים: זה יותר שואו ובאים ליהנות. אין את הלחץ שיש באירופה.

“אני מרגיש שהשם של הישראלים השתפר: אפילו שחקנים בקבוצה שלי מדברים על ישראלים אחרים בליגה. כשאתה מצליח לתת תפוקה מבחינת שערים ובישולים, הקבוצות רואות את זה ורוצות להגדיל את זה. כשעברתי לשארלוט השאיפה שלי הייתה לחזור לאירופה, אבל אתה רואה את מה שהישראלים עוברים. אם זה לא יקרה? אתה תראה פשוט עוד ועוד ישראלים מגיעים ל-MLS”.

עידן טוקלומטי חלק מנהירת הישראלים (IMAGO)

הנבחרת: "רן דיבר איתי לאחר שלא זומנתי. הדבר הראשון שאמרתי לו הוא שאעבוד קשה ואתן מעצמי הכול כדי לחזור כי הנבחרת היא הדבר הכי חשוב עבורנו והמילואים שלנו. התבאסתי, ציפיתי להיות, אבל גם הבנתי שמבחינת יכולת, לא שיחקתי בשארלוט וכשאתה לא משחק דברים פחות הולכים. אני מסכים שהנבחרת יכולה לעזור לך בתקופות פחות טובות, אבל בסוף לרן יש את הרעיונות שלו.

“הקמפיין? יש שיפור אדיר בנבחרת מבחינת חדר ההלבשה והגיבוש. מבחינה התקפית יש שיפור גדול, אבל נצטרך לשפר את הפן ההגנתי ורן והצוות עובדים על זה. אתה רואה שעל כל טעות נגד נבחרת גדולה אתה נענש. כשמדברים על הפן ההגנתי זו לא חוליית ההגנה, אלא כל הנבחרת. אם נשפר את זה, נוכל לעלות לטורניר גדול”.

ליאל עבדה (אחר)

המפגש עם מסי: "זה שחקן שהייתי מעריץ בתור ילד ומבחינתי הוא הגדול בהיסטוריה. לקבל את החולצה ממנו זה היה בכלל דבר גדול. כל נגיעה שלו בכדור, איך שהוא רואה את המשחק. אתה רואה אותו, אתה מתרגש, אבל גם מבין שיש משחק ואתה מרוכז בקבוצה שלך. ההתרגשות היא נחמדה, אבל אתה צריך להראות את עצמך על הדשא. החלפת החולצה? אני פניתי אליו, לא דיברנו יותר מדי. החולצה שמורה אצלי".

עידן טוקלומטי: "בהתחלה כשהוא הגיע, הוא היה בקבוצה השנייה וזה היה קשה בשבילו מבחינה מנטלית. הייתי שם תמיד כדי להרים את עצמו ולהגיד שההזדמנויות יגיעו וגם המועדון אמר שייקחו את זה צעד צעד איתו. הוא לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, אני מכיר את הילד ולא הופתעתי. אנחנו נפגשים, עושים חג ביחד וזה חיבור אחר".

תאי בריבו: "אנחנו חברים מאוד טובים ויש לנו קשר מיוחד. עברנו הכל ביחד: ממכבי פ"ת, הנבחרת, ה-MLS. זה ילד מדהים ובן אדם שאתה יכול לדבר איתו על הכול, הרבה מעבר לכדורגל. הוא אישיות ומודל להערצה שהמון ילדים צריכים ללמוד ממנו: במכבי פ"ת הוא לא שיחק הרבה, עבר לאוסטריה למרות הצעה פחות טובה".

ליאל עבדה ותאי בריבו (ראובן שוורץ)

התקופה בסלטיק: "אני לא מרחם על עצמי ובסוף צריך פרופורציות. אני שמח על התקופה שם מבחינה אישית וקבוצתית. עברנו טראומה במדינה עם חיילים וחטופים ואינספור דברים. לא הצטערתי על שום דבר או שאלתי למה זה מגיע לי כי הכול קורה לטובה. אני מודה לשארלוט ששילמה לא מעט כסף בסיטואציה לא קלה עבורי. אם הייתי מתנהל אחרת? אני שלם ב-100% עם מה שעשיתי. בסוף אנשים במועדון יודעים מה הרגשתי, עמדתי על שלי ואמרתי את מה שצריך.

“בסופו של דבר באתי לשם לשחק כדורגל ופתחו לי את הדלת. אני בוחר לקחת את התקופות היפות כי זה לא מובן מאליו לבוא לשם בגיל 19. יש פספוס, כי תכננתי לעשות קפיצת מדרגה משם וגם הם תכננו אבל קורים דברים לא צפויים בחיים. אם הם מצטערים? אני חושב שלא הייתה להם ברירה אחרת והם גם קיבלו הרבה כסף, כך שזה היה Win Win לכולם. הם גיבו אותי מהשנייה הראשונה בכל סיטואציה.

ליאל עבדה בסלטיק (IMAGO)

"חדר ההלבשה? השחקנים תמיד דאגו ושאלו. זה לא היה משהו אישי כלפי ליאל עבדה, אלא משהו שקרה. היום אני בקשר עם כמה מהשחקנים ששיחקו איתי שם. אם הדברים היו מסתדרים? סביר להניח שהייתי עובר לאחת מחמש הליגות הבכירות. נסעתי לנבחרת, נפצעתי, הארכתי חוזה וקרה השבעה באוקטובר. לא בדקו לגביי מישראל באותה התקופה וזה משהו שגם לא היה רלוונטי מבחינתי. חיפשתי להמשיך את הדרך שלי בחו"ל, אז זה היה מובן מאליו שלא אחזור לארץ".

המו"מ עם טולוז שנפל: "זה היה לפני ה7.10 והתחיל עוד בקיץ שלפני. המנהל המקצועי הגיע לפ"ת, ישב איתנו ודיבר איתנו במטרה להראות את הפרויקט של המועדון ואיפה רוצים שאשחק. זה התקדם בצורה רצינית, אבל הוא בסופו של דבר לא יכול היה להחתים אותי. הליגה הצרפתית מבחינתי הייתה טובה מהסקוטית ודובר על השאלה. הוא אמר לסוכן שהמשטרה לא אפשרה להחתים אותי, אחרת כנראה הייתי שם".

"שחקן מצוין שעשה התקדמות". ליאל עבדה (חגי מיכאלי)

הפרוספקטים הבאים במכבי פ"ת: "צריך לדעת לנתק את מה שמדברים בחוץ לבין מה שקורה במגרש. אני זוכר שכשעליתי לבוגרים תמיד דיברו בכמה אמכר, אבל אף פעם לא נתתי לזה להשפיע עליי והתרכזתי בדברים שאני יכול לשלוט עליהם. גם אני הייתי קורא ונחשף לדברים כי אתה בדור שאתה רואה את הפרסומים בכל מקום. בסופו של דבר, אתה צריך לעשות את הניתוק הזה. לירן חזן? שחקן מצוין שעשה התקדמות מאוד גדולה מהשנה שעברה. זה יהיה תלוי בו, כי יש המון שחקנים שעולים לבוגרים ולא מצליחים לעשות את קפיצת המדרגה".