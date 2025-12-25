ביזאר: התאונה בין טאבי לסונגה אחד עם השני

מספר שעות לפני משחק הגביע של הפועל פתח תקווה לעירוני כרמיאל הערב (חמישי, 19:00), תאונה ביזארית התרחשה דווקא בין שני שחקני הקבוצה ג’וסלין טאבי וצ’אפיוקה סונגה. השניים שהו הבוקר ביחד, אך דווקא כשהתפצלו לשתי מכוניות, האחד נכנס בשני, אך למרבה המזל אף אחד מהם לא נפגע.

טאבי פונה לבדיקות בבית החולים, אך למרבה המזל לא נפגע, כשבכל אופן הוא פצוע וייעדר מהמשחק. סונגה הזמבי לעומת זאת מתוכנן לפתוח בהרכב והתאונה לא אמורה להשפיע על כך, כאשר הוא מרגיש טוב וכשיר לשחק נגד כרמיאל.

בכל מקרה, בהפועל פתח תקווה נמצאים בתקופה נהדרת. המועדון הצליח להוציא 2:2 באצטדיון בלומפילד נגד מכבי תל אביב ואפילו לצאת מאוכזבים מהמפגש הזה כשספגו בתוספת הזמן, ובמחזור האחרון הם חגגו בענק עם 1:4 על קריית שמונה, שנתן להם אוויר וסיבך את הצפוניים.