יום חמישי, 25.12.2025 שעה 17:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

ביזאר: התאונה בין טאבי לסונגה אחד עם השני

השניים שהו ביחד בבוקר ודווקא כשהתפצלו לשתי מכוניות האחד נכנס בשני והשחקן מחוף השנהב אפילו נבדק בבית החולים, אך למרבה המזל אף אחד לא נפגע

|
שחקני הפועל פתח תקווה שמחים עם צ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה שמחים עם צ'יפיוקה סונגה (ראובן שוורץ)

מספר שעות לפני משחק הגביע של הפועל פתח תקווה לעירוני כרמיאל הערב (חמישי, 19:00), תאונה ביזארית התרחשה דווקא בין שני שחקני הקבוצה ג’וסלין טאבי וצ’אפיוקה סונגה. השניים שהו הבוקר ביחד, אך דווקא כשהתפצלו לשתי מכוניות, האחד נכנס בשני, אך למרבה המזל אף אחד מהם לא נפגע.

טאבי פונה לבדיקות בבית החולים, אך למרבה המזל לא נפגע, כשבכל אופן הוא פצוע וייעדר מהמשחק. סונגה הזמבי לעומת זאת מתוכנן לפתוח בהרכב והתאונה לא אמורה להשפיע על כך, כאשר הוא מרגיש טוב וכשיר לשחק נגד כרמיאל.

בכל מקרה, בהפועל פתח תקווה נמצאים בתקופה נהדרת. המועדון הצליח להוציא 2:2 באצטדיון בלומפילד נגד מכבי תל אביב ואפילו לצאת מאוכזבים מהמפגש הזה כשספגו בתוספת הזמן, ובמחזור האחרון הם חגגו בענק עם 1:4 על קריית שמונה, שנתן להם אוויר וסיבך את הצפוניים.

