לינה גלושקו הפסידה לנערה בת 14 באליפות ישראל

הפתעה גדולה בחצי גמר אליפות ישראל בטניס. הטניסאית בת ה-14, אופיר מנהרדט, ניצחה היום (רביעי) את הטניסאית הבכירה לינה גלושקו - והעפילה לגמר הנשים שייערך בירושלים.

אופיר מנהרדט ניצחה את הישראלית הבכירה לינה גלושקו 7:6, 7:5 בשלב חצי הגמר והדיחה אותה בהפתעה גדולה. עוד לפני כן, בשלב רבע הגמר מנהרדט ניצחה גם את מיקה בוחניק 6:2, 0:6, 1:6. כמו כן, היא ניצחה גם את ליאם עובד. כלומר, היא עברה דרך לא פשוטה עד למשחק הגמר, בו תתמודד מול מעין לרון.

גם בטורניר הזוגות, הטניסאית הצעירה העפילה לגמר ביחד עם אחותה. אופיר ושחר מנהרדט עלו ביחד למשחק המכריע, שם הן ישחקו מול הילה סול בוהדנה ושירה בוהדנה.

בגברים, עמית ולס ואוראל קמחי העפילו לגמר. במשחקי חצי הגמר שנערכו היום, קמחי ניצח את דניאל צוקרמן 6:3, 6:1, כאשר ולס גבר על אופק שימנוב 6:3, 6:4.

מחר החל מהשעה 10:00 יתקיים משחק גמר הנשים ולאחר מכן גם משחק הגמר לגברים. לאור התוצאות הללו, יהיה אלוף ישראל חדש וגם אלופת ישראל חדשה מחר.