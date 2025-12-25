יום חמישי, 25.12.2025 שעה 16:49
ספורט אחר  >> טניס

לינה גלושקו הפסידה לנערה בת 14 באליפות ישראל

הפתעה בחצי גמר, כאשר הטניסאית הבכירה הפסידה לאופיר מנהרדט 7:6 ו-7:5 והודחה. מנהרדט תפגוש בגמר את מעין לרון ותשחק גם בגמר הזוגות יחד עם אחותה

|
לינה גלושקו (יוסף מנור)
לינה גלושקו (יוסף מנור)

הפתעה גדולה בחצי גמר אליפות ישראל בטניס. הטניסאית בת ה-14, אופיר מנהרדט, ניצחה היום (רביעי) את הטניסאית הבכירה לינה גלושקו - והעפילה לגמר הנשים שייערך בירושלים. 

אופיר מנהרדט ניצחה את הישראלית הבכירה לינה גלושקו 7:6, 7:5 בשלב חצי הגמר והדיחה אותה בהפתעה גדולה. עוד לפני כן, בשלב רבע הגמר מנהרדט ניצחה גם את מיקה בוחניק 6:2, 0:6, 1:6. כמו כן, היא ניצחה גם את ליאם עובד. כלומר, היא עברה דרך לא פשוטה עד למשחק הגמר, בו תתמודד מול מעין לרון.

גם בטורניר הזוגות, הטניסאית הצעירה העפילה לגמר ביחד עם אחותה. אופיר ושחר מנהרדט עלו ביחד למשחק המכריע, שם הן ישחקו מול הילה סול בוהדנה ושירה בוהדנה.

בגברים, עמית ולס ואוראל קמחי העפילו לגמר. במשחקי חצי הגמר שנערכו היום, קמחי ניצח את דניאל צוקרמן 6:3, 6:1, כאשר ולס גבר על אופק שימנוב 6:3, 6:4.

מחר החל מהשעה 10:00 יתקיים משחק גמר הנשים ולאחר מכן גם משחק הגמר לגברים. לאור התוצאות הללו, יהיה אלוף ישראל חדש וגם אלופת ישראל חדשה מחר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */