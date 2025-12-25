יום חמישי, 25.12.2025 שעה 19:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

קנצפלוסקי ואלטמן בהרכב הפועל ת"א נגד אשדוד

הרכב חזק של ברדה בגביע ב-20:00 נגד הדרומיים: דאפה, לויזו ואלקוקין משלימים את החלק הקדמי של האדומים בבלומפילד, קרייב באמצע. כל השאר בפנים

|
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

יום מרתק בכדורגל הישראלי. סוף השבוע של גביע המדינה יימשך היום (שני, 20:00), כשהפועל תל אביב תארח בבלומפילד את מ.ס אשדוד, לקרב נהדר של קבוצות מליגת העל, כבר בסיבוב ח’. האדומים רוצים ללכת עד הסוף בטורניר, הקבוצה מעיר הנמל תנסה להקשות עליהם.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, צ’יקו, יזן נסאר, אנדריאן קרייב, אל ים קנצפולסקי, רועי אלקוקין, עומרי אלטמן, לויזוס לויזו ודניאל דאפה.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, אילי טמם, איברהים דיאקיטה, מאור ישילירמק, מוחמד עאמר, רועי גורדנה, אור דסה, עמנואל אג’יי, קארים קימבידי, ז’אן פלורן באטום ויוג’ין אנסה.

אליניב ברדה (רועי כפיר)אליניב ברדה (רועי כפיר)

החבורה של אליניב ברדה מגיעה למשחק במצב רוח מרומם, אחרי שחזרה לנצח בסוף השבוע האחרון עם 1:3 ביתי נגד מכבי בני ריינה. לפני המחזור הקרוב, בו יש לה קרב ענקיות נגד בית”ר ירושלים, המארחת הערב מבינה שהיא צריכה לשחק עם הכלים הכי חזקים, אם היא רוצה להתקדם לשלב הבא.

מהצד השני של המתרס, חיים סילבס וחניכיו כבר היו בפתיחת עונה טובה למדי בליגה, אך התקופה האחרונה רעה מאוד, כשהם כבר עם שישה משחקים ללא ניצחון, כולל תבוסה לבני סכנין במחזור האחרון. היום מצפה לאורחת אתגר קשה אף יותר, כשהיא פוגשת את אחת הקבוצות הטובות בליגה למפגש של הכל או כלום. 

הקבוצות כבר נפגשו העונה פעמיים, כשבליגה אשדוד הייתה זו שאירחה, אך חטפה תבוסה 6:2. גם בגביע הטוטו האדומים מת”א יצאו עם ידם על העליונה מוקדם יותר, כשניצחו 0:2. אמנם כעת מדובר על תחרות חדשה, שאוהבת להביא עמה הפתעות, אך הרוח נושבת בכיוון אחד.

