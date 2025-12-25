שועה עדיין חולה, נעדר מהאימון ובספק לטבריה

ירדן שועה עדיין חולה ולא הגיע לאימון היום בבית וגן. הקפטן של בית”ר ירושלים עדיין לא במיטבו ונשאר בבית עקב דלקת ריאות, כאשר הוא כרגע בספק למשחק הגביע מול עירוני טבריה.

בבית"ר מקווים ששועה יחלים במהרה ויש כאלה שחשובים שעדיף לשמור עליו ולתת לו להחלים בצורה איטית ובטוחה כדי שיהיה כשיר למשחק הליגה ביום חמישי הבא מול הפועל תל אביב. בכל מקרה, הצוות הרפואי של הקבוצה במעקב צמוד עם שועה בתקווה שהוא יחזור כמה שיותר מהר למגרשים.

מי שכן השתתף באימון היום הוא עדי יונה, שחזר לכשירות אחרי שנעדר מהמשחק האחרון בגלל שפעת. יונה עשוי לחזור ישירות להרכב הפותח מול טבריה בשבת הקרובה.

עדי יונה (אורן בן חקון)

בנושא אחר, היום קיימה בית"ר אימון פתוח שמטרתו להגשים חלום לילדים ונערים המתמודדים עם קשיים חברתיים, במתחם האימונים בבית וגן, כחלק מפעילות המועדון למען הקהילה והמאבק בתופעת החרמות.

עם הגעתם לבית וגן קיבלו הילדים שקיות הפתעה ממוצרי המועדון, ולאחר מכן התכנסו בציפייה למפגש עם השחקנים. עבור רבים מהם, הנוכחות על כר הדשא והמפגש מקרוב עם אנשי המועדון הם רגע של חלום – רגע שבו הם במרכז, נראים ונשמעים.

מנכ"ל המועדון, כפיר אדרי, פנה לילדים ואמר: "אנחנו מתרגשים לראות אתכם לא פחות ממה שאתם מתרגשים. אני פונה לכל ילד ולכל סיפור – אתם אלופים. זה שבחרתם לספר ולהציף את מה שאתם עוברים הופך אתכם לגיבורים. בשם המועדון, אנחנו כאן בשבילכם בכל שלב, ולא נשאיר אף ילד מאחור".

כפיר אדרי (חגי מיכאלי)

לאחר מכן יצאו שחקני הקבוצה הבוגרת יחד עם מאמן הקבוצה, ברק יצחקי, מחדר ההלבשה בזה אחר זה, עברו בין הילדים, שוחחו איתם, הקשיבו לסיפורים האישיים, עודדו, חתמו, הצטלמו וביקשו מהם בכל מצב לא להישבר ולהמשיך להאמין. לאורך כל המפגש הדגישו השחקנים את החשיבות שבשיתוף, בדיבור ובבקשת עזרה – בלי פחד ובלי בושה, מתוך אמירה ברורה שהבושה אינה בצד של הילדים שנפגעים.