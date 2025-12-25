הפועל ירושלים תתייצב מחר (שישי, 14:00) באצטדיון טדי למפגש במסגרת סיבוב ח' של גביע המדינה מול הפועל אום אל פאחם. על הנייר, מדובר באחד הפערים הגדולים ביותר שזימנה ההגרלה בסיבוב הנוכחי: הקבוצה של זיו אריה מליגת העל מול נועלת הטבלה של ליגה א' צפון.

בירושלים מגיעים למשחק לאחר תחושת אכזבה קשה מהפסד הליגה האחרון (1:0 להפועל חיפה), ובידיעה שהגביע הוא מפעל שבו הכל יכול לקרות. "עשינו עליהם שיעורי בית, עקבנו אחריהם ואנחנו יודעים מי הם", אמרו במועדון הירושלמי. "אנחנו לא מקלים ראש, אבל בסוף זה תלוי בנו. אנחנו צריכים לשחק את הכדורגל שלנו ולבוא באנרגיות הנכונות. הם כבר הדיחו את קרית ים מהלאומית, אז אסור לזלזל".

בתוך כך, המועדון ממשיך להתכונן לחלון ההעברות של ינואר, ושלשום הודיעה הקבוצה רשמית על שחרורו של החלוץ ז'ארדל, שלא הצליח להטביע חותם משמעותי העונה.

זיו אריה (רדאד ג'בארה)

עבור הפועל ירושלים, ההגרלה הנוכחית היא משב רוח מרענן. למעשה, זו הפעם הראשונה מאז שחזרה הקבוצה לליגת העל שהיא מקבלת הגרלה מול יריבה שקיים פער משמעותי כל כך בינה לבין האדומים-שחורים. בשנים האחרונות הגביע לא האיר פנים לירושלמים, שכבר בסיבובים המוקדמים נאלצו להתמודד מול יריבות קשות במיוחד.

בעונת 2021/22 זה נגמר בהפסד למכבי חיפה בסמי עופר, ושנה לאחר מכן היה זה הפסד למכבי פתח תקווה בטדי. בעונת 2023/24 נרשמה תקווה מסוימת עם ניצחון על הפועל תל אביב, אך המסע נעצר בשמינית הגמר בחוץ מול מכבי נתניה. גם בעונה שעברה ההגרלה לא האירה פנים, כשירושלים נאלצה לפגוש את מכבי תל אביב בבלומפילד ולסיים את דרכה מוקדם מהצפוי. כעת, מול יריבה מהליגה השלישית, בבירה מצפים לעבור שלב ללא תקלות.

מבחינה מקצועית, זיו אריה צפוי לבצע רוטציה, אך לא כזו שמרחיקה לכת מדי. השוער בן גורדין וינון אליהו צפויים לקבל את הקרדיט ולזכות בהופעות בכורה, לצד שלד חזק מההרכב הראשון. במועדון הבהירו כי ישנם שחקנים שלא יילקח איתם סיכון על מנת שיגיעו כשירים להמשך מאבקי הליגה.

בן גורדין (באדיבות המועדון)

אחד מהשיקולים לרוטציה הוא הלו"ז שמחכה לקבוצה בשבוע הבא: ביום רביעי הקרוב תצא הפועל ירושלים למשחק חוץ קשה מאוד מול הפועל ב"ש בטרנר, וכבר בשבת שלאחר מכן תארח בטדי את האלופה מכבי ת"א. בצוות המקצועי מבינים כי ניהול דקות נכון מחר הוא קריטי לקראת צמד המפגשים הללו.

הסגל הירושלמי יחסר מחר לא מעט שחקנים: דויד דומג'וני ייעדר בשל צהובים, עומר אגבדיש סובל ממתיחה ובצוות המקצועי העדיפו להעניק לו מנוחה, ומתן חוזז, שנפצע בשבת האחרונה, ייגרע מהסגל אף הוא. אליהם מצטרפים איליי מדמון ואוראל באייה שעדיין לא כשירים. הקשר איינאו פרדה עבר השבוע ניתוח בפינלנד.

במועדון הירושלמי החליטו על מחיר כרטיס אחיד ונגיש של 30 ש"ח בלבד, כשילדים עד גיל 8 ייכנסו למשחק ללא עלות. במועדון סיכמו: "המטרה היא לעבור שלב בצורה חלקה, להחזיר את הביטחון לשחקנים ולבוא במומנטום חיובי לשבוע הגורלי שמחכה לנו בליגה".