2025 הייתה מגרש המשחקים של אלקראס וסינר

אם למישהו היה ספק קטנטן בנוגע להגמוניה של קרלוס אלקראס ויאניק סינר בעולם הטניס, שנת 2025 הייתה החותמת הגדולה – השניים בכמה רמות מעל כל השאר ואפילו פירורים הם לא השאירו לשחקנים האחרים, ביניהם נמצא גם טניסאי העל המבוגר ההוא, זה שעשה כל דבר אפשרי בקריירה. אה כן, נובאק ג’וקוביץ’.

גם השנה קרליטו ויאניק התחלקו שווה בשווה בארבעת תארי הגראנד סלאם. הפעם, החלוקה הייתה קצת שונה משנה שעברה, אבל השניים אמרו ‘יאללה נגוון קצת, שלא יהיה משעמם עם קופי-פייסט’. אז סינר זכה באוסטרליה, אלקראס ברולאן גארוס, סינר בווימבלדון והספרדי נעל את השנה עם החגיגה הגדולה באליפות ארצות הברית הפתוחה.

עכשיו תקשיבו לזה, הפעם האחרונה שבה שני טניסאים היו חתומים על כל ארבעת המייג’ורים שנתיים ברציפות הייתה אי שם ב-2006-2007, אז אלה היו כמובן רוג’ר פדרר ורפאל נדאל, אבל החלוקה בפנים לא הייתה שווה. השווייצרי סיים שנה עם שלושה גראנד סלאם ורפא עם אחד. בכל מקרה, מה שהחייזרים של הדור הנוכחי עושים כאן בסבב זה הכי קרוב לשניים הגדולים ההם.

קרלוס סגר את השנה במקום הראשון עם פוטו פיניש אדיר, כולל 8 תארים ו-21.3 מיליון דולר רווח רק מכספיות הזכיות בטורנירים השונים, כשהסכומים גם עלו השנה כמיטב המסורת בעולם הטניס. האיטלקי בן ה-24, שהיה ב-3 חודשי השעיה עקב פרשת החומרים האסורים ההיא, חתם עם 6 תארים שנתיים, 19.1 מיליון דולר נוספים בבנק והמון ציפייה לעתיד, כולל פינאלה גדולה באליפות סוף השנה בטורינו.

קרלוס אלקראס חוגג (IMAGO)

אז קרלוס (22) וסינר (24) עמדו על הבמה הגבוהה מאוד שהקימו להם ולא נתנו לאף אחד לטפס, זברב כרגיל ניסה והתרסק, פריץ היה שם אבל לא באמת, פליקס אוז’ה אליאסים עשה קפיצה מרשימה, אבל גם היא לא ממש הספיקה. אלכס דה מינור הגיע (כמעט) לכל כדור, בן שלטון התעופף לדאנקים של טניס ונתן הצגות, אבל אף אחד לא באמת היה קרוב לדגדג אותם במאני טיים של המאני טיים.

ג’וקוביץ’ בן ה-38 היה שם כל הזמן, הגיע לשלבים הגבוהים, אבל בגילו ואחרי קריירה כ”כ עמוסה ושוחקת זה כבר גדול עליו. הסרבי הבין שלנצח את אחד מהם הוא לא יכול, בטח לא בפורמט של הטוב מחמש מערכות. נובאק השיג את התואר ה-101 שלו, טייל בעולם, קיבל הרבה כבוד ואהדה, וגם הגיע ל-4 חצאי גמר בכל טורנירי הגראנד סלאם, שזה באמת מעל ומעבר עבורו. רק לחשוב בכמה מייג’ורים עוד היה זוכה ללא השניים האלה שצצו לו פתאום.

נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

אבל זה עולם הטניס, אתה אף לא יכול לדעת מי יבוא בהמשך. כמו שזה נראה כרגע, סינר (4 גראנד סלאם) ואלקראס (6) הולכים לזלול פה את כל התארים גם עשור קדימה, אבל כנראה שבעתיד עוד נחזור למשפט הקודם, כי יצוץ איזה חייזר אחר שיפריע להם. אפילו לשלושת הפנומנים היו כאלה שהפריעו, ולא מעט. אנדי מארי, סטאן ואוורינקה, אפילו מרין צ’יליץ’ פתאום. לכן שוב, לעולם אי אפשר לחזות מה צופן עתיד עולם הטניס.

יאניק סינר חוגג זכייה בגמר הסבב (IMAGO)

באשר לעתיד הקרוב ולשנת 2026 הבאה אלינו, עושה רושם שסינר ואלקראס שוב יתחרו ביניהם על כל התארים, בטח הגדולים. ללא פציעה או השעיה מפתיעה קשה לראות מצב בו כל התארים לא מגיעים שוב לידיים של שניהם. רק תהיה שוב שאלת החלוקה, מי יהיה חד יותר על הדשא, מי יחליק טוב יותר על הדשא ומי ינצח בראש. בסוף, אחרי כל כך הרבה מפגשים בין השניים למשקל המנטלי יש חשיבות אדירה ומכרעת. הייתי אולי מפריז מעט ואומר שלפרקים זה אפילו שחמט עם מחבט וכדור.

ומהצד השני, סבב הנשים של השנה שהייתה התאפיין עדיין בשליטה של איגה שוויונטק הפולנייה וארינה סבאלנקה הבלארוסית, אך לא ברמה של סינר ואלקראס, וגם לא קרוב לכך. דווקא האמריקאיות, היורשות של סרינה וויליאמס (בין אם ירצו ובין אם לא, בסוף היא האבן דרך לכולן), הצליחו להתעלות בענק בחצי הראשון של שנת 2025.

איגה שוויונטק (IMAGO)

מדיסון קיז הדהימה את כולם עם הנפה בפתיחת השנה באליפות אוסטרליה, קוקו גוף המשיכה את המומנטום האמריקאי ברולאן גארוס וחגגה את המייג’ור השני שלה בקריירה. ואז, השתיים מארה”ב פינו את הבמה לשוויונטק, שאחרי 5 זכיות בגראנד סלאם, ו-4 על החימר האדום בפאריס, התעלתה דווקא בווימבלדון וסגרה שבועיים חלומיים עם התואר הירוק.

אגב, הפעם האחרונה ששני מייג’ורים נחתו בארה”ב הייתה אי שם ב-2017, כשסרינה האגדית חגגה באוסטרליה את הסלאם האחרון שלה וסלואן סטיבנס סגרה את השנה עם הניצחון באליפות ארה”ב. 8 שנים אחרי טניס הנשים האמריקאי נתן שוב הצהרה – סרינה לא, אבל אנחנו כאן.

נחזור לבלארוסית. בדיוק כמו בשנה שעברה, גם הפעם סבאלנקה נעלה את 2025 עם המייג’ור האחרון באליפות ארצות הברית הפתוחה והכניסה לארון המתמלא שלה גראנד סלאם מספר ארבע. הבלארוסית העוצמתית גם סיימה את השנה במקום הראשון בדירוג העולמי ובשיאה, בגיל 27, נראה שהיא שווה בכל עונה לפחות גראנד סלאם אחד.

ארינה סבלנקה (IMAGO)

אמנם היא לא נגעה עדיין בגראנד סלאם, אבל ראוי לציין השנה את אמנדה אניסימובה האמריקאית (תומכת ישראל אגב), האמריקאית בת ה-24 הגיעה השנה לשני גמרים – בווימבלדון ובארה”ב לעיני הקהל הביתי, ובשניהם יצאה מתוסכלת עם דמעות בעיניים. אבל עם היכולת הזו, והניסיון הגדול שצברה השנה, נראה שזה רק עניין של זמן עד שהיא תגשים את החלום והדמעות יוחלפו בחיוך. בכל אופן, אניסימובה סיימה את השנה במקום הרביעי והמכובד בדירוג הנשים, שזה גם מיקום השיא שלה.