גם בגביע: גד עמוס לא יפתח מול כפר שלם

השוער, שהיה חלק בלתי נפרד מההרכב של הקבוצה, שוב על הספסל. גליקליך ימשיך בין הקורות, כשעאיד חבשי יפתח במרכז ההגנה. גם שכר וגנאים בתמונת ה-11

|
גד עמוס מאוכזב (עמרי שטיין)
גד עמוס מאוכזב (עמרי שטיין)

ימים לא פשוטים עוברים על שוער מכבי בני ריינה, גד עמוס. האיש שהיה חלק בלתי נפרד מההרכב של הקבוצה, מוצא את עצמו כבר תקופה ארוכה יושב בספסל המחליפים לטובת השוער ליאור גליקליך וגם מחר (שישי), לקראת משחק הגביע מול הפועל כפר שלם מהליגה הלאומית, הוא ימצא את עצמו בחוץ. בניגוד אליו, מי שיחזור למרכז ההגנה, הוא עאיד חבשי, שיחליף את מילאדין סטיבאנוביץ’ המוצהב.

עומר פדידה ועמנואל בנדה לא בתוכניות המקצועיות ונראה שלקראת ינואר יהיו לא מעט שינויים. אדהם האדיה מודע לצורך הגדול שלא למעוד במשחק הגביע, על מנת שלא תהיה השפעה שלילית מבחינת המורל, לקראת הדבר האמיתי, בשלישי הבא מול הפועל קריית שמונה, משחק שלתוצאה שלו תהיה הכרעה ישירה על עתיד הקבוצה בליגת העל.

מי שיחזור מחר להרכב וישחק בחלק הקדמי, הוא מוחמד שכר, שריצה עונש הרחקה של שני משחקים. גם איהאב גנאים ואלכסה פייץ' יחזרו ל-11 של ריינה. איאד חלאילי יפתח בחלק הקדמי יחד עם שכר וקוואבינה אווסו.

