השנה של דופלנטיס ומקינטוש: 2025 בספורט

לא רק הכדורגל, הכדורסל והטניס סיפקו רגעים מרתקים במהלך שנת 2025, גם יתר הענפים גרמו לאוהדי הספורט לעצור את נשימתם. מיליונים ברחבי העולם התלהבו מרגעי שיא שלא ישכחו.

הענף הגדול שריגש במיוחד היה האתלטיקה. אליפות העולם שהתקיימה בחודש ספטמבר ביפן תיזכר בעיקר בזכות ארמנד דופלנטיס. הקופץ במוט הנפלא עשה זאת שוב כאשר קבע שיא עולם מדהים של 6.30 מטר הגבוה בחמישה ס"מ מהתוצאה שקבע באולימפיאדת פאריס 2024.

השבדי הבלתי נגמר, ששבר ארבע פעמים את שיא העולם רק ב-2025, לא מפסיק להעלות את הרף ומעניין לאן הוא מסוגל עוד להרים את המקצוע שהיה בעבר בצל אבל הפך לאטרקטיבי בזכותו. הוא שולט באופן מוחלט בקפיצה במוט מבלי שהמתחרים האחרים נלקחים בחשבון בכלל ולמרות שהתוצאה ידועה מראש הכל יודעים שהוא עשוי להדהים מחדש בכל פעם ולא מפסידים תחרויות בהשתתפותו.

מונדו דופלנטיס חוגג (רויטרס)

אבל לא רק דופלנטיס הותיר טעם של עוד לקראת אליפות העולם הבאה בסין ב-2027 והמשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028. אליפות העולם תיזכר גם בזכות נואה ליילס שזכה בשלוש מדליות: זהב ב-200 מטר ובשליחים 4X100 מטר ובארד ב-100 מטר.

הזהב ב-200 מטר היה הרביעי ברציפות של ליילס באליפויות העולם. הוא השתווה בכך לאוסיין בולט ואם יעשה זאת שוב בעוד שנתיים יקבע שיא חדש שיאדיר עוד יותר את שמו ברשימה של האתלטים הגדולים בהיסטוריה.

נואה ליילס (IMAGO)

הג'מייקנים, שמחכים ליורש לבולט, נהנו מניצחונו של אובליק סביל בריצת 100 מטר. ריצת המרתון נכנסה גם היא להיסטוריה כשהוכרעה בספרינט במטרים האחרונים והסתיימה בניצחונו של אלפונס סימבו מטנזניה שקבע 2:09.48 שעות, שלוש מאיות בלבד לפני הגרמני אמנל פטרוס. היה זה המרתון הצמוד ביותר בהיסטוריה של אליפויות העולם וסימבו, שהקנה לארצו את הזהב הראשון בתולדותיה, הפך לגיבור לאומי.

בתחרויות לנשים תיזכר הזכייה של סידני מקלוכלין ב-400 מטר. האמריקנית גרמה להרמת גבות כאשר הודיעה שתתמקד בריצה זו ולא תגן על תוארה הקודם ב-400 מטר משוכות, הריצה עמה הייתה מזוהה. היא זכתה בזהב עם תוצאה נהדרת - 47.78 שניות - התוצאה השנייה הטובה בהיסטוריה הרחוקה 18 מאיות בלבד משיא העולם בן 40 השנים של המזרח גרמניה לשעבר מריטה קוך.

מקלוכלין גם פינתה בכך את הדרך להולנדית פמקה בול, אשר ניצחה ב-400 משוכות (51.54 שניות). מי שבלטה בריצות הארוכות הייתה הקנייתית ביאטריס צ'בט שזכתה בזהב כפול ב-5,000 מטר (14:54.36 דקות) ו-10,000 מטר (30:37.61 דקות).

מדליית הכסף שהשיגו הג'מייקניות ב-4X100 מטר לנשים תיזכר אפילו יותר מהזהב של האמריקניות בזכות הופעת הפרידה מהמסלול של שלי אן פרייזר פרייס האגדית בגיל 38.

שלי אן פרייזר פרייס מקדימה (רויטרס)

הדומיננטיות האמריקנית הסתכמה בזכייה ב-26 מדליות בסך הכל (16 מזהב), אבל האליפות, שחלק מהגמרים שלה התקיימו בגשם שוטף בטוקיו, סיפקה גם הפתעות כמו הזכייה ההיסטורית של בוטסואנה ב-4X100 מטר גברים וביצועים מרהיבים נוספים כמו שיא האליפות של הקנייתי עמנואל וואניוני ב-800 מטר ושל בנות ארצו ליליאן אודירה בריצה המקבילה לנשים ופיית' קיפייגון (1500 מטר לנשים).

שחייה: סאמר עשתה לקנדים את הקיץ

אליפות העולם בשחייה שהתקיימה ביולי ובתחילת אוגוסט בסינגפור התנהלה אמנם בשליטה של הסינים, שזכו בסך הכל ב-37 מדליות (15 מזהב) אבל תיזכר בעיקר בזכות חמש המדליות האישיות בהן זכתה הקנדית סאמר מקינטוש, מתוכן ארבע מדליות זהב (200 מטר פרפר, 200 מטר מעורב, 400 מטר חופשי ו-400 מטר מעורב) ואחת מארד (800 מטר חופשי).

השחיינית בת ה-19 הוכיחה את שליטתה בעיקר ב-400 מטר חופשי, מקצוע בו הקדימה את זוכת הכסף הסינית לי בינג'י בכמעט שתי שניות (קבעה 3:56.26 דקות).

סאמר מקינטוש (רויטרס)

הכל ציפו אמנם לעימות הגדול בין מקינטוש לבין קייטי לדקי, אבל האמריקנית סיימה שלישית בלבד ב-400 מטר חופשי וזכתה בנוסף בשתי מדליות זהב ואחת מכסף. היא הקדימה את מקינטוש בגמר ה-800 מטר חופשי, סיימה ראשונה גם ב-1500 מטר חופשי וסיימה שנייה עם נבחרת השליחות האמריקנית ב-4X200 מטר. לדקי גם שיפרה השנה את שיא העולם שלה ב-800 מטר חופשי כאשר קבעה 8:04.12 דקות בחודש מאי.

מבין הגברים ייזכרו בעיקר הסיני שין האיאנג שזכה בשלוש מדליות אישיות, מתוכן שתיים מזהב (100 ו-200 מטר חזה) ואחת מארד (50 מטר חזה), הרומני דוד פופוביץ' שזכה בשתי מדליות זהב (100 ו-200 מטר חופשי), הצרפתי מקסים גרוסה (זהב ב-50 וב-100 מטר פרפר) והתוניסאי אחמד אל ג'וואדי (זהב ב-800 ו-1500 מטר חופשי).

שלושה שיאי עולם נקבעו באותה אליפות: הצרפתי לאון מרשאן קבע 1:52.69 דקות במשחה ל-200 מטר והרביעיות של ארה"ב קבעו ב-4X100 מטר 3:18.48 דקות בגברים ו-3:49.34 דקות בתחרות לנשים.

לאון מרשאן (רויטרס)

פילדלפיה להטה בפוטבול, פלורידה בהוקי קרח

בספורט האמריקאי חגגה פילדלפיה איגלס את זכייתה השנייה בהיסטוריה באליפות ה-NFL כשהביסה 22:40 את קנזס סיטי צ'יפס בסופרבול. פלורידה פנת'רס זכתה באליפות ה-NHL כשניצחה בשישה משחקים בסדרת הגמר (הופיעה בו בפעם השלישית ברציפות) 2:4 את אדמונטון אוילרס. השחקנים של המאמן פול מוריס כבשו בסך הכל 94 שערים בפלייאוף, הכמות הרביעית בגודלה בהיסטוריה בכיכובו של ה-MVP סאם בנט.

ג'ודו: שליטה יפנית והיסטוריה גאורגית

אליפות העולם בג'ודו שהתקיימה בחודש יוני בבודפשט סיפקה רגעים היסטוריים עבור גאורגיה. אטרי ליפרטליאני זכתה עבור ארצה במדליית הזהב הראשונה לנשים כשעשתה זאת בתחרות עד 63 ק"ג ובנוסף זכתה בזהב הנבחרת הקבוצתית המעורבת לגברים ונשים.

מולדת הג'ודו יפן שלטה בתחרויות כאשר זכתה בשש מדליות זהב וב-15 מדליות בסך הכל. ריוג'ו נגיאמה (עד 60 ק"ג), טקאשי טקאוקה (66 ק"ג) וסנשירו מוראו (עד 90 ק"ג) עשו זאת בתחרויות לגברים, בעוד אוטה אבה (עד 52 ק"ג), הארוקה קאג'ו (עד 63 ק"ג) ושיהו טנאקה (עד 70 ק"ג) זכו בתחרויות לנשים.

צרפת זכתה בדרך כלל במשקלים הכבדים בתקופתו של טדי רינר האגדי, אבל הפעם עשתה זאת במשקל עד 73 ק"ג כאשר ז'אן בנג'מין גאבה נטל את הזהב. בקטגוריות המשקל הכבד (מעל 100 ק"ג בגברים) זכו הרוסי אינאל טסוייב (התמודד בשם איגוד הג'ודו העולמי) והדרום קוריאנית קים הא יון שניצחה בתחרות מעל 78 ק"ג.

טדי רינר (רויטרס)

אוסיק ביסס את שליטתו באיגרוף

בענף האיגרוף (האמיתי, מבלי להתייחס לקרבות של ג'ייק פול שמקבלים רייטינג מנופח לאו דווקא בשל הרמה הספורטיבית) ביסס אלכסנדר אוסיק את שליטתו. האוקראיני ניצח את דניאל דובואה בקרב החוזר ביניהם שהתקיים באצטדיון וומבלי שבלונדון בנוק אאוט בסיבוב החמישי. בכך הוא הפך לאלוף העולם הבלתי מעורער במשקל כבד בפעם השנייה בקריירה שלו.

באליפות העולם בטאקוונדו שהתקיימה בסין זכו נציגי מולדת הענף דרום קוריאה בשתי מדליות זהב: סאו יון סו בקטגוריית המשקל הקל ביותר (עד 54 ק"ג) וקאנג סאנג היון במשקל הכבד (מעל 87 ק"ג).

עוד בלטו בין היתר התאילנדי באנלונג טובטימדאנג שזכה בזהב בקטגוריה לגברים עד 68 ק"ג והברזילאי אנריקה מארקש (עד 80 ק"ג). התחרויות לנשים התקיימו בשליטה של הטורקיות שזכו בשלוש מדליות זהב בקרבות עד 46 ק"ג (אמין גוגבקאן), עד 53 ק"ג (מרבה דינצל) ובמשקל הכבד מעל 73 ק"ג (נאפיה קוס).

בסין התקיימו השנה גם משחקי העולם בהשתתפות ספורטאים מענפי הספורט הלא אולימפיים. באומנויות הלחימה רשמה ישראל שורה של הישגים מרשימים כולל שתי מדליות זהב בג'יו ג'יטסו (נמרוד ריידר בגברים עד 77 ק"ג ובמשקל הפתוח), שתיים מכסף (משי רוזנפלד בנשים עד 63 ק"ג ובמשקל הפתוח) ופנינה ארונוב (נשים עד 52 ק"ג).

נמרוד ריידר (באדיבות התאחדות "אילת")

בקיקבוקסינג זכתה ישראל בשתי מדליות זהב (אוסאיד ג'ודה בגברים עד 75 ק"ג ויוליה סאצ'קוב בנשים עד 52 ק"ג) ואילו פולינה גרוסמן זכתה בכסף בתחרות לנשים עד 70 ק"ג. בסמבו היקנתה שקד ניסימיאן לישראל את הזהב בקרבות לנשים במשקל עד 72 ק"ג.

רוח השם גורדון זכה במדליית כסף בקרבות באיגרוף תאילנדי לגברים במשקל עד 57 ק"ג במשחקי העולם. אחיו אהבת השם גורדון הלהיב גם הוא בזכות ניצחונותיו בקריירה המקצוענית בה החל השנה, תחילה על התאילנדי סקסן פיירטקס ואחר כך על הליטאי/אירי נאוריס ברטושקה.

רוח השם גורדון (RWS)

דנמרק חגגה בכדוריד, איטליה בכדורעף

דנמרק זכתה בפעם הרביעית בתולדותיה באליפות העולם בכדוריד כאשר ניצחה 26:32 את קרואטיה בגמר שהתקיים באוסלו ב-2 בפברואר. בכדורעף זכתה נבחרת איטליה בפעם החמישית בתולדותיה באליפות העולם שהתקיימה בפיליפינים כשניצחה 1:3 במערכות את בולגריה בגמר.

באנגליה יזכרו את השנה בזכות זכיית נבחרת הנשים בראגבי באליפות העולם (ניצחון 13:33 על קנדה בגמר) ואילו בהודו חגגו את זכייתה הראשונה של נבחרת הנשים באליפות העולם בקריקט שהתקיימה על אדמתם.

הסינים שלטו באליפות העולם בטניס שולחן שהתקיימה בחודש מאי בקטאר. וואנג צ'וקין זכה בזהב במשחקי היחידים לגברים, סון יינגשה עשתה זאת בין הנשים ובנוסף סיימו הסינים ראשונים בזוגות לנשים וזוגות מעורבים. רק בתחרות לזוגות גברים זכו היפנים הירוטו שינזוקה ושונסוקה טוגאמי בזהב.

ביזיון השנה: אליפות העולם בהתעמלות ללא ישראל

ענף ההתעמלות מכשירים מהווה בדרך כלל את אחד המוקדים העיקריים במשחקים האולימפיים, אבל ב-2025 ניתן בקלות לבחור אותו לביזיון הגדול של השנה: אליפות העולם התקיימה בחודש אוקטובר באינדונזיה ללא הספורטאים הישראלים שלא קיבלו אשרת כניסה למדינה.

נבחרת הנשים בהתעמלות מכשירים (אסי ממן)

איגוד ההתעמלות העולמי אישר את הפארסה של קיום התחרויות שנתיים אחרי שהמונדיאליטו בכדורגל הועבר מאינדונזיה לארגנטינה בשל סירובה של הממשלה המקומית לאשר את כניסתה של נבחרת ישראל הצעירה למדינה. בכך נמנעה בצורה לא הוגנת מארטיום דולגופיאט האפשרות להגן על התואר בו זכה בתרגיל הקרקע ב-7 באוקטובר 2023.

ביזיון נוסף היה בתחרות האופניים השלישית בחשיבותה, הוולטה של ספרד, שהופסקה שוב ושוב על ידי מפגינים אנטי ישראלים. במרוץ היוקרתי ביותר, הטור דה פראנס, זכה השנה טאדיי פוגאצ'אר. הייתה זו הזכייה השנייה ברציפות של הסלובני והרביעית בשש השנים האחרונות.