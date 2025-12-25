מוגזם: התלות של ריאל מדריד בגולים של אמבפה

ריאל מדריד מסכמת את שנת 2025 עם ודאות אחת: יש לה את הכובש הטוב ביותר האפשרי בסגל, קיליאן אמבפה, שלמעשה רק שני חלוצים נוספים יכולים להאפיל עליו, ארלינג הולאנד והארי קיין, אך במקביל עולה השאלה האם הבלאנקוס סובלים מתלות מוגזמת בכוכב ההתקפה שלהם.

עם שערו מול סביליה, הצרפתי השווה את שיאו של כריסטיאנו רונאלדו עם 59 שערים בשנה קלנדרית אחת, שיא שנקבע ב-2013, אך הפער בינו לבין שאר חבריו לקבוצה נראה עצום. אחרי קיליאן, ג’וד בלינגהאם ו-ויניסיוס עומדים על 13 שערים כל אחד ב-2025, פער של 40 שערים. רודריגו רביעי עם 10, ארדה גולר חמישי עם שמונה. המקום השישי מתחלק בין אנדריק, שהושאל לליון, גונסאלו גארסיה, פדריקו ואלוורדה וברהים דיאס, עם חמישה שערים כל אחד.

כאשר כוללים גם שערים בנבחרות, אמבפה סיים גם כמלך השערים של אירופה עם 66 כיבושים, כולל שבעה במדי נבחרת צרפת, ב-67 משחקים. הארי קיין שני עם 60 שערים ב-65 משחקים, והולאנד שלישי, אם כי לו הממוצע הטוב ביותר מבין השלושה: 57 שערים ב-54 משחקים, קצת יותר משער למשחק.

קיליאן אמבפה וארלינג הולאנד (IMAGO)

בריאל מדריד, אמבפה ניצל את העוצמה ההתקפית של קבוצתו לאורך כל 2025. כבר לפני סיום 2024, קרלו אנצ’לוטי הזהיר שקיליאן קרוב לחזור ליכולת השיא שלו. ההתחלה לא הייתה קלה אחרי שנה אחרונה קשה מאוד בפאריס סן ז’רמן, אך החלוץ נכנס לקצב כבר מתחילת השנה.

נקודת השפל של ויניסיוס ובלינגהאם

ויניסיוס נמצא בתקופה קשה שהרחיקה אותו יותר מהרגיל מאמבפה בריאל מדריד. לשם השוואה, הברזילאי כבש 35 שערים ב-2024, ובעונה שעברה, למרות ירידה מסוימת ביכולת ב-2025, סיים עם 22 שערים ו-19 בישולים ב-58 משחקים, בעוד שבעונת 2023/24 רשם 24 שערים ו-11 בישולים ב-39 משחקים. כעת ויני עומד על רצף של 17 משחקים ו־1,334 דקות ללא שער.

באשר לבלינגהאם, היה צפוי שלא ישמור על קצב הכיבושים של עונת הבכורה שלו. ללא קארים בנזמה, אנצ’לוטי קירב אותו לרחבה והוא פתח בצורה יוצאת דופן. בעונה שעברה, בין היתר בשל פציעת הכתף שהצריכה ניתוח, החלו הבעיות. וגם צ’אבי אלונסו, אף שהשחקן החלים, לא הצליח להוציא מג’וד את המיטב.

ויניסיוס ובלינגהאם (IMAGO)

על אף שג’וד החמיץ את ארבעת מחזורי הליגה הראשונים בשל הפציעה, הוא לא כבש את שערו הראשון עד 22 באוקטובר מול יובנטוס, ומיד לאחר מכן פתח את מאזנו בליגה מול ברצלונה. מול סביליה במחזור האחרון הוא מצא שוב את הרשת, אך מאזנו העונה עומד על חמישה שערים וארבעה בישולים ב-20 משחקים.

מחצית משערי הליגה

עד כה העונה, אמבפה כבש מחצית משערי הליגה של ריאל מדריד (18 לצרפתי מתוך 36 של הקבוצה), אך האחוז הזה חוצה את רף ה-50% כאשר מתייחסים לליגת האלופות, שם מספר 10 מוביל את טבלת הכובשים עם תשעה מתוך 13 השערים של ריאל מדריד. בשלב הזה של העונה, אפילו כריסטיאנו רונאלדו לא הגיע ל־50- משערי הקבוצה.

עם זאת, אמבפה לא אוהב את הדיבור על תלות. “אני חושב שזה שטויות. אני לא מתכוון לזלזל, פשוט זו שאלה לא טובה. לכל אחד יש תפקיד בקבוצה, והתפקיד שלי הוא לכבוש שערים”, אמר.

כובשי השערים של ריאל מדריד ב-2025:

קיליאן אמבפה: 59 שערים

ויניסיוס: 13 שערים

ג’וד בלינגהאם: 13 שערים

רודריגו: 10 שערים

ארדה גולר: 8 שערים

אנדריק: 5 שערים

פדריקו ואלוורדה: 5 שערים

גונסאלו גארסיה: 5 שערים

ברהים דיאס: 5 שערים

לוקה מודריץ’: 4 שערים

אדוארדו קמאבינגה: 4 שערים

אורליאן טשואמני: 2 שערים