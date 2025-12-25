כספי השחקן הישראלי יעברו מהקבוצות לאיגוד?

בעקבות הגירעון המסתמן באיגוד הכדוריד שעלול להגביל או לפגוע בפעילות הענף, באיגוד שוקלים לבצע כמה צעדים כדי להתמודד עם המשבר הגדול. כעת ONE חושף מסמך מפורט שהכין מנכ"ל איגוד הכדוריד, עדלי מרכוס, עם טיוטת הצעת התקציב לשנת 2026 ובו התוכנית להתמודדות עם הגירעון - שמעוררת לא מעט שאלות.

כפי שפורסם ב-ONE, איגוד הכדוריד צפוי לסיים את שנת 2025 בגירעון של כ-750 אלף ש"ח ובשנת 2026 הוא צפוי לגדול ל-1.5 מיליון ש"ח. בעקבות זאת, להנהלת האיגוד הוצג אמש (רביעי) על ידי היו"ר עידן מזרחי מתווה לפיו הקבוצות בליגת העל יצטרכו להעביר מכספי התמיכה שהן מקבלות עבור פיתוח השחקן הישראלי - כספים ציבוריים שמגיעים להן ממשרד התרבות והספורט - מהלך שזכה להתנגדות בקרב חברי ההנהלה וספק אם הוא חוקי.

ביממה האחרונה, מנכ"ל איגוד הכדוריד הנכנס, עדלי מרכוס, העלה את ההצעה על הכתב במסמך פנימי תחת הכותרת "הצעת תקציב טיוטה 2026". המסמך הגיע לידי ONE ובו מפורטת תוכנית העבודה, כולל הדרישה לקבלת כספי השחקן הישראלי שיופנו לקופת האיגוד מהקבוצות, וגם הבטחה כי האיגוד יגייס חצי מיליון שקל על ידי היו"ר והמנכ"ל על מנת להתמודד עם המשבר הגדול בתקציב.

עדלי מרכוס (שחר גרוס)

כך נכתב במסמך הפנימי שחיבר עדלי מרכוס: "לגבי תקציב 2026, ראשית מודל התמיכה טרם פורסם על ידי משרד התרבות והספורט ולכן יש רק הערכה לגבי תקציב שוטף ותמיכה בהכנות אולימפיות, בהנחה שהסכומים יהיו בהשוואה לשנת 2025". לצד זאת, המנכ"ל גם עדכן כי צפוי "קיצוץ נוסף בהכנסות מתמיכה ציבורית בהיקף ודאי של כ-700 אלף ש"ח מתקציב ענף מועדף (מרכיב הגנה של שנה שנייה מעניק תמיכה בהיקף של שליש בלבד מהתקציב שחולק בשנת 2024)".

כלומר, המנכ"ל יודע כי איגוד הכדוריד בדרך לספוג קיצוץ נוסף בהכנסות מהמדינה בשנה הבאה. בעקבות זאת, לפי מסקנותיו של מרכוס: "הקיצוץ בתמיכות הנ"ל יוצר צפי לגירעון ב-2026 של 1,500,000 ש"ח. חשוב לציין כי למעט השתתפות של הנבחרת בתחרויות הרשמיות של האיגוד האירופי אשר נכנסו בתקציב וכן הכנה אחת לכל נבחרת בעליות של כ-250,000 ש"ח, מרכיב פעילות הנבחרת המתוכנן הינו בהיקף של 2,600,000 ש"ח".

עידן מזרחי (לילך וויס-רוזנברג)

על פי המסמך, "ועדת הכספים הציעה תוכנית למקורות המימון לגירעון החזוי ל-2026: סך של 500,000 ש"ח מספונסרים והכנסות נוספות באחריות יו"ר ומנכ"ל האיגוד, סך של 650,000 ש"ח עבור התוספת שסך קבוצות הגברים יקבלו בעונת 2026 עבור תמיכה בשחקן הישראלי בזכות פעילות של איגוד הכדוריד להגדלת המקדם מ-2.5 ל-3 בחישוב ההקצבה לכל קבוצה, סך של 300,000 ש"ח עבור אגרות שיפוט ורישום אשר יכסו את עלויות השיפוט במלואן, סך של 200,000 ש"ח ליצירת פול משותף של גרפיקה והוספת שידורים לקבוצות".

באיגוד לא רוצים לפגוע בפעילות הנבחרות בצל המשבר הפיננסי ולכן הציעו את תוכנית הפעולה הזו. אלא שלא בטוח שהיא חוקית, משום שהאיגוד למעשה דורש מהקבוצות המובילות בליגת העל להעביר אליו 60 אלף ש"ח מכספים שהמדינה תעניק להן בשנת 2026 לעידוד פיתוח השחקן הישראלי - ואלו כספים שלא מיודעים לאיגודים, אלא לקבוצות עצמן.

נבחרת ישראל בכדוריד (סורין פנה, איגוד הכדוריד)

חברי ההנהלה התנגדו לדרישה זו. במסמך שחיבר המנכ"ל, אגב, ניתנה הבטחה לקבוצות: "במידה ונצליח לגייס הכנסות נוספות לאיגוד הכדוריד, באופן מיידי נקל על הוצאות הקבוצות לפני כל שינוי ארגוני אחר".

גורמים בהנהלת איגוד הכדוריד קיימו ישיבת חירום בעקבות תוכנית הפעולה שהציגו עידן מזרחי ועדלי מרכוס להתמודדות עם הגירעון. גורם בהנהלה אמר: "זה מדאיג. לא בטוח שזה חוקי לדרוש מהקבוצות כספים שמגיעים להן ולהפנות אותם לאיגוד. אסור לנו להסתבך עם זה. המיסים שכולנו משלמים כאזרחי המדינה הופכים לתקציבים ציבוריים שמחולקים על פי קריטריונים ברורים מהמדינה - ובמקרה הזה הכסף מיודע לשחקן הישראלי, לא לעסקן הישראלי".