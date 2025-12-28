בצל השמועות: ברצלונה לא מתרגשת מלבנדובסקי

בברצלונה סבורים לעת עתה כי סבב הארכות החוזים האסטרטגיות של הסגל הושלם, במטרה לבסס את שלד הקבוצה. תחילה שחקני הבית, לאחר מכן ז’ול קונדה, פרנקי דה יונג ואריק גארסיה. כעת נפתח פרק חדש עם שלושה שמות על השולחן: רוברט לבנדובסקי, פראן טורס ואנדראס כריסטנסן. ברצלונה נוהגת בזהירות רבה בכל אחד מהמקרים.

שלושת המקרים שונים זה מזה, אך שני הראשונים דומים במובהק, שכן הם נוגעים לשני מלכי השערים של הקבוצה. חוזהו של לבנדובסקי מסתיים ב-30 ביוני, והשמועות סביב עתידו אינן פוסקות. הוא נקשר למועדונים באירופה כמו מילאן, לקבוצות מהמזרח התיכון ולאחרונה גם ל-MLS. שיקגו מוזכרת כמועמדת המובילה, כאשר לפי 'מונדו דפורטיבו' אף התקיימה פגישה עם נציגי שיקגו בברצלונה.

ובזמן שהשמועות נמשכות, ברצלונה שומרת על שתיקה. דקו פועל בזהירות קיצונית בנושא. הוא מודע לאיכותו של השחקן, שהוכחה לאורך קריירה של כ-15 שנים, אך ישנם גורמים קריטיים נוספים שיש לקחת בחשבון. הראשון הוא הגיל, שכן בעונה הבאה יהיה בן 38. השני הוא ההיסטוריה הרפואית שלו, לאחר שכבר נעדר פעמיים העונה בגלל פציעות.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

במועדון לא מתכוונים להתבטא מעבר לכך. הם רוצים לראות כיצד תתפתח העונה, הן מבחינת היכולת והן מבחינת המצב הפיזי. התקנות החדשות של הליגה הספרדית אף מקלות על חידוש החוזה, שכן שכרו לא ייספר במסגרת הפייר פליי הכלכלי, אך המנהל הספורטיבי חייב לשקלל את כל הנתונים לפני קבלת החלטה.

בתוך כך, חוזהו של פראן טורס אינו מסתיים בקיץ הקרוב, אלא נמשך עד יוני 2027. בברצלונה שוקלים להציע לו חידוש לאור היכולת שהוא מציג, אך אינם רוצים למהר. המועדון מעוניין לדעת מהן כוונות השחקן, שכן בהתחשב בכושרו, אי אפשר לשלול הצעות ממועדונים אחרים. כבר התקיימו שיחות ראשוניות, וגם במקרה הזה נוקטים זהירות.

פראן טורס (La Liga)

במועדון אינם ממהרים לבצע מהלך. מעבר לכך, יש גורם חשוב מאוד: התחרות בין שני השחקנים תורמת גם לרמה האישית וגם לזו הקבוצתית. כל עוד הארכת חוזה מונחת על הכף, רמתם של השחקנים נוטה לעלות, וזה בדיוק מה שקורה עם השניים. שחקנים אחרים שכבר חידשו חוזה חוו דווקא ירידה ביכולת.