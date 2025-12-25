יום חמישי, 25.12.2025 שעה 13:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
3113-2614הפועל ת"א1
2911-3013מכבי חיפה2
2824-4314מכבי נתניה3
2614-2914מכבי ת"א4
2618-2714מכבי פ"ת5
2524-2514בית"ר ירושלים6
2417-2314הפועל ב"ש7
2212-1714בני יהודה8
2226-2914הפועל פ"ת9
2120-2214מ.ס. אשדוד10
1820-2414הפועל כפ"ס11
1829-1914עירוני ק"ש12
1624-2613הפועל רעננה13
1229-1614הפועל ראשל"צ14
1134-1314מכבי הרצליה15
1032-2314הפועל רמה"ש16
1033-1514הפועל חיפה17
138-1114הפועל עכו18

עד 2031: הפועל תל אביב החתימה את אלון מוסקוביץ

הקשר בן ה-18, המשחק מזה שנתיים בנוער של האדומים, חתם על חוזה חדש וימשיך במועדון לחמש וחצי השנים הבאות: "שחקן פוטנציאל להשתלב בבוגרים"

|
אלון מוסקוביץ וסוכנו עידן בן אבו (באדיבות המועדון)
אלון מוסקוביץ וסוכנו עידן בן אבו (באדיבות המועדון)

בהפועל תל אביב בונים על הקשר בן ה-18, אלון מוסקוביץ, שחתם על חוזה חדש במועדון עד לשנת 2031, כלומר לחמש וחצי השנים הבאות, זאת באמצעות נציגו של השחקן, עידן בן אבו. זו שנה שנייה שמשחק הוא בנוער של הפועל תל אביב, כשבעונה הבאה צפוי להיות כחריג גיל במועדון ואף לקבל דקות משחק בבוגרים, הרי שבונים עליו בהפועל.

מאחוריו, העונה, 12 הופעות, תחת הדרכתו של שחר ויזינגר. נכון לכרגע הוא וחבריו רק נקודה מהמקום הראשון, אותו שומרת לעצמה מכבי חיפה עם 32 נקודות. במרבית ממשחקיו פותח בהרכב הראשון, מלבד שלושה משחקים בהם עלה מהספסל, כשבאחד מהם הבקיע, בניצחון 0:2 על הפועל ניר רמת השרון.

בנובמבר 2016 מוסקוביץ החל לשחק כדורגל, כשחבר תחילה למחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, באזור מגוריו. אחרי כארבע שנים, הגיע למכבי תל אביב, שם שיחק שבעה משחקים, עד מעברו בעונת 2020/21 למכבי פתח תקווה. עונת 2022/23 הייתה הראשונה של מוסקוביץ במחלקת הנוער של הפועל תל אביב. מאז, 102 הופעות מבחינתו.

אלון מוסקוביץ (באדיבות המועדון)אלון מוסקוביץ (באדיבות המועדון)

המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, אסף גרנשטיין: ״אלון הגיע אלינו בנערים ב׳, הוא נער מוכשר שהתפתח בהדרגה לשחקן איכותי מאוד, עם טכניקה ואינטליגנציית משחק נהדרת, ואנחנו שמחים מאוד על כך שהוא קושר את עתידו עם המועדון. מדובר בשחקן עם המון פוטנציאל להשתלב בקבוצה הבוגרת, ואני מאחל לו הצלחה רבה".

