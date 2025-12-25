יום חמישי, 25.12.2025 שעה 13:15
המתקה: מ-99 שנים הרחקה לעד תום העונה בלבד

בהרכב 3 שופטים, ביה"ד העליון קבע כי שחקן הנוער של חולון, עד לא מזמן, יורחק עד תום העונה. "הנסיבות המיוחדות: זיהוי שגוי של השחקן ע"י קבוצתו"

שחקן עם כדור (יונתן גינזבורג)
לקראת סוף נובמבר 2025 הוחלט בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל כי צמד שחקני נוער של מ.כ ירמיהו חולון יורחקו לצמיתות – ל-99 השנים הבאות. שניהם ערערו על ההחלטה הרת גורל שכזו, הרי שמשפיעה היא על המשך הקריירה המקצועית שלהם במגרשי הכדורגל. הערער הראשון הסתיים בלא כלום, כפי שפורסם ב-ONE.

והנה, בערער של השחקן השני, בית הדין העליון, בהרכב שלושה שופטים, פרופסור מיגל דויטש (אב"ד), פרופסור יניב ואקי ועו"ד דוד יהב, קבעו כי שחקן הנוער הנוסף של מ.כ. ירמיהו חולון, יורחק מהמגרשים לא ל-99 השנים הבאות אלא רק עד לתאריך 31/07/2026, כלומר עד תום עונת המשחקים הנוכחית, זאת בהסכמת הצדדים (ב"כ השחקן ועו"ד ברגמן, ב"כ ההתאחדות).

פסק הדין

"בעקבות הדיון שהתקיים, ונוכח הסכמת התביעה כי בנסיבות המיוחדות של מקרה זה, בעיקר נוכח הזיהוי השגוי של השחקן ע"י קבוצתו, והסיכון המשפטי שבו הוא עמד באופן מוגבר, שלא בצדק, אנו מאמצים את ההסכמה של הצדדים שלפיה עונש ההרחקה שנגזר על המערער יסתיים בתום שנת 2026, כשלכך יתווסף עונש על תנאי של הרחקה לשנה, בכל מקרה של הרשעה בעבירה הכרוכה באלימות מכל סוג שהוא, למשך שנה מהיום".

