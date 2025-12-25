המאמן והשוער שינסה למנוע מנתניה להבקיע

משחקי סיבוב ח’ בגביע המדינה ייצאו היום (חמישי) לדרך. אחד מהמשחקים הפיקנטיים של שלב זה ייערך בצוהרי יום שישי באצטדיון בשכונת התקווה בתל אביב, שם תארח קבוצת האורתודוכסים בני יפו, המדורגת במרכז טבלת דרום א' של ליגה ב', את מכבי נתניה מהמקום החמישי בליגת העל.

בשורות היפואים צפויים לעלות בהרכב שוער ושני שחקנים, שמאמנים במחלקת הנוער, שמנוהלת ביד רמה ע"י רמי מנצור ואיברהים רומאנה, שניים מהם חולקים את סרט הקפטן: השוער איברהים ג'רם, מאמן קבוצת ילדים א' ושחקן הכנף סעיד גרבוע, מאמן ילדים ב'. מי שעוד צפוי לעלות בהרכב הוא המגן השמאלי, לועאי גוטי, מאמן ילדים ג'. מי שיחמיץ את המשחק בשל הרחקה הוא הקשר איברהים ספורי, כיום מאמן בטרום א', שכבש בעבר ארבעה שערים ב-11 הופעות בנבחרת הנוער.

מי שעליו תוטל משימה כבדה ומאתגרת במיוחד מטבע הדברים הוא השוער, איברהים גרה, בן ה-32, שגדל כשוער במחלקת הנוער של מכבי ת"א. בגיל נוער בוא הגן על שערה של גדנ"ע ת"א, ולאחר שחילק שתי עונות בוגרים ראשונות בליגה א' בהגנה על שעריהן של האורתודכסים לוד והפועל כפר שלם, מצא בית חם בבני יפו, על שערה הוא מגן כבר 12 שנים, לצד פרק זמן ממושך של 10 שנים כמאמן בחטיבה הצעירה של המועדון.

גרה צפוי להתמודד עם הרבה איומים התקפיים מצד שחקני מכבי נתניה ומשתף בתחושותיו: "כמובן שיש פרפרים בבטן. אני מאמין שתהיה לי המון עבודה, זה משהו שאני לא רגיל אליו במשחקי הליגה. אני אבוא מוכן, אתן את המקסימום בשביל המועדון שמלווה אותי 12 שנים, כדי שנייצג את המועדון ואת העיר שלנו בכבוד.

ילדים ג בני יפו (fuze)

“זו פעם ראשונה שלנו נגד קבוצה מליגת העל. כולנו מתרגשים מאוד, זו חוויה שאולי לא תחזור על עצמה, באים ליהנות מהדרך שעשינו ולתת את המקסימום. הבדלי הרמות ידועים, אנחנו מכבדים מאוד את מכבי נתניה, אבל אם הגענו עד לכאן, נכוון גבוה, לנסות לעבור עוד שלב, לא מתביישים להגיד את זה".

איברהים גרה משתף על האווירה בקבוצה ובעיר סביב המשחק: "כולנו מתרגשים להיות במעמד הזה, עם כל התקשורת והרעשים שיש מסביב. האנרגיות גבוהות, הן רצות בין התושבים והחברים. זה משהו שאנחנו לא רגילים אליו, אנחנו נהנים מזה".

איברהים גרה משדר ביטחון עצמי לקראת המשחק: "אני עובד במלוא הרצינות לקראת המשחקים. מלווה אותי מאמן שוערים מהשורה הראשונה, שאימן גם בליגות הבכירות, קובי ביטרן, שהיה בעצמו שוער. אני מכיר אותו 25 שנים, עבדנו יחד שמונה שנים במכבי ת"א ויש לי הזכות לעבוד איתו בשנים האחרונות ביפו. אני בטוח שאגיע מוכן למשחק ומאמין בעצמי וביכולותיי".

גם בקבוצת ילדים א' של בני יפו, אותה מאמן איברהים גרה, מחכים לסופ"ש מיוחד: "הקבוצה שלנו משקפת את רוח המועדון, קבוצה שמבוססת על אהבה בין שחקנים, דו קיום מדהים בין ילדים מכל הדתות. הילדים מגיעים למשחקים שלנו, מעודדים אותנו ונותנים לנו הרבה כח.

“ניצחנו השבוע את הפועל ראשל"צ ובשבת מצפה לנו משחק מאתגר מול מכבי הרצליה, שגם אותו אנחנו מקווים לנצח. לצד ההתרגשות מהמשחק שמצפה לי עם הבוגרים, ידעתי לעשות את ההפרדה השבוע ולהכין את הקבוצה. המטרה של כולנו לבנות כאן מחלקת נוער טובה, שתייצר שחקנים טובים לקבוצת הבוגרים, מה שיעזור לה גם לעלות לדרג גבוה יותר".