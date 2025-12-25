משבר: איגוד הכדוריד בדרך לגירעון גדול בתקציב

הכדוריד הישראלי במשבר והאיגוד בדרך לגירעון גדול בתקציב. ל-ONE נודע כי איגוד הכדוריד צפוי לסגור את שנת 2025 עם גירעון של כ-750 אלף שקלים ובשנת 2026 הגירעון אף יוכפל ל-1.5 מיליון שקלים, מה שעלול להשפיע לרעה על פעילות הענף.

חברי ההנהלה עודכנו בישיבה מיוחדת שהתקיימה אמש (רביעי) כי תקציב האיגוד יהיה גירעוני בשנה זו וגם בשנה הבאה. הישיבה התקיימה לבקשת חברי האיגוד שחששו מכך ואכן התברר כי יש משבר פיננסי בענף. לפי ההערכות, הגירעון צפוי לעמוד בסיום שנת 2025 על כ-750 אלף שקלים ובשנת 2026 הוא אף יוכפל ל-1.5 מיליון שקלים.

כלומר, בשנתיים האיגוד עלול לסיים עם תקציב גירעוני של כ-2.2 מיליון שקלים. זה כמובן עלול לפגוע בפעילות הענף, כולל בקיום משחקים ובהוצאת הנבחרות למשחקים בחו”ל - כל עוד האיגוד לא יצליח להתאזן ולקצץ בהוצאות, או לחילופין להכניס כסף גדול פנימה.

היו״ר עידן מזרחי פיזר הבטחות עם בחירתו לתפקיד וטען לא פעם הוא יגייס תקציבים מחוץ לאיגוד, כולל מספונסרים, אך בינתיים בישיבת ההנהלה אמש הוא הודיע לחברי ההנהלה כי ביקש תמיכה ממשרד התרבות והספורט וכי בינתיים הוא חושב על גביית כסף מהקבוצות המובילות כדי לעזור לאיגוד שנקלע למשבר פיננסי.

עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

לפי ההצעה שהעלה מזרחי בישיבה, כל קבוצה בליגת העל לגברים תעביר לקופת האיגוד כ-60 אלף שקלים מתקציב השחקן הישראלי השנתי שניתן לה ממשרד התרבות והספורט. כמו כן, הוא דרש להעלות את דמי הרישום והשירותים שמספק האיגוד לקבוצות. כלומר, היו״ר מבקש עזרה מהקבוצות, אלא שחלק מחברי ההנהלה התנגדו להצעתו.

מזרחי אף הודיע כי בכוונתו לצמצם את מספר הזרים בליגת העל לגברים מארבעה לשלושה וכי תתקיים על כך הצבעה בימים הקרובים, אך חלק מחברי ההנהלה התנגדו גם לזה. המהלך נראה תמוה לחלקם, במיוחד לאחר שהאיגוד אישר להגדיל בנשים את מספר הזרות לחמש רק לאחרונה.