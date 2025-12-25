קמיל הרון הודיעה שלא תגיע למרוץ בתל אביב

רצת האולטרה-מרתון האמריקאית, קמיל הרון, לא תשתתף בספרטניון תל-אביב. למרות שהשתתפותה בספרטניון שיתקיים בישראל בין ה-1 ל-2 בינואר סוכמה זמן רב מראש ונעשו כל התיאומים הנדרשים לשם כך, כולל סידורי טיסה, הלנה והכנה לריצה עצמה, נשלחה מטעמה של הרון הודעה במייל להפקת הספרטניון יום אחד בלבד לפני הטיסה ובה הודעה על ביטול הגעתה.

בהודעת הביטול שנשלחה, צוין כי ההחלטה נובעת משיקולים שנוגעים לבטיחות ולחוסר הוודאות הנוכחי. הרון אמורה הייתה להשתתף במרוץ האולטרה-מרתון המוביל בישראל במטרה מוצהרת להגיע ל-280 ק"מ ובכך לשבור את שיא העולם במקצה המרכזי ל-24 שעות, שנקבע על ידי שרה וובסטר בצרפת בחודש אוקטובר האחרון ועומד על קצת מעל 278 ק"מ.

מהפקת האירוע נמסר: "ההחלטה של הרון ונציגה שלא להגיע לספרטניון בתל אביב, למרות סיכומים מוקדמים והכנה יסודית ומוקפדת, תפסה אותנו בהפתעה מוחלטת. אין לנו אלא להצר על החלטה זו. הספרטניון המתקיים בשיתוף עיריית תל אביב יפו הוא מרוץ האולטרה-מרתון המוביל בישראל, המתקיים זו השנה השישית. בכל שנות קיומו, התמודדנו עם מגוון אתגרים, ממגפה עולמית ועד מלחמה, במטרה להעמיד את המרוץ האיכותי והטוב ביותר שניתן לרווחת הרצים המגיעים להשתתף מישראל ומכל העולם. כך גם בכוונתנו להמשיך".

ספרטניון תל אביב יתקיים בשיתוף עיריית תל אביב יפו והרשות העירונית לספורט של עיריית תל אביב יפו בפארק גני יהושע ביום הראשון של 2026 יום חמישי 1 בינואר 10:00 ועד למחרת, יום שישי 2 בינואר. הספרטניון הוא אירוע הספורט היחיד בארץ בו נשבר שיא עולמי, כבר ארבע פעמים, והוא מעורר התעניינות רבה של רצות ורצי אולטרה מכל רחבי תבל.

ספרטניון תל-אביב (תומר פדר)

התחרות מתקיימת במסלול מעגלי, מהיר ושטוח מאחורי בית החולים "אסותא" רמת החי"ל בעיר. אורך כל הקפה הוא כ-1.5 ק"מ. הספרטניון מורכב מחמישה מקצים תחרותיים המוכרים על ידי ה-IAU, איגוד רצי האולטרה-מרתון הבינלאומי, שאף העניק תו ברונזה לתחרות ומוכר גם כאליפות ישראל מטעם איגוד האתלטיקה הישראלי בכל אחד מהמקצים השונים.

לצד מקצה הדגל שנמשך 24 שעות, מתקיימים מקצה 12 שעות, מקצה 100 מייל (161 ק"מ), מקצה 100 ק"מ ומקצה 6 שעות. מבין ארבעת שיאי העולם שנשברו במרוץ, שניים שייכים לרץ האולטרה-מרתון האגדי מליטא, אלכסנדר סורוקין, במקצה 100 מייל, כאשר הפך לאדם הראשון בעולם שרץ אותו בפחות מ-11 שעות (10:51:48 שעות) ובמקצה 12 שעות (הגיע למרחק של 177.4 ק"מ).

את ספרטניון תל-אביב הגה ויזם רץ האולטרה הוותיק, גלעד קראוז, שמנהל ביחד עם אשתו דגנית מקא-קראוז את התחרות בהתנדבות מלאה, יחד עם צוות היגוי, בו חברים יוסי יהלום ואילה שרצר. בשונה ממרוצים אחרים, ספרטניון תל אביב, שהתקיים לראשונה ב-2020, מהווה מיזם התנדבותי מלא עבור קהילת הרצות והרצים בישראל, תחת הסלוגן המוביל "מרוץ של רצים על ידי רצים, למען רצים".

ספרטניון תל-אביב (תומר פדר)

במהלך 24 שעות המרוץ, מנהלים את המתחם מתנדבות ומתנדבים רבים, שבאים במשמרות, כדי לעודד ולסייע לרצים למקסם את ההצלחה שלהם לממש את הפוטנציאל והתוצאה אליה הם שואפים. עיריית תל אביב יפו תומכת במרוץ מתוך כוונה לקדם את תחום ריצות האולטרה-מרתון בישראל.

מטרתו של ספרטניון תל אביב היא לעזור לכמה שיותר רצות ורצים להגשים חלומות, לממש פוטנציאל ואולי אף לגלות אותו, לשבור שיאי עולם, שיאים ישראלים ושיאים אישיים וכמובן להציב תחרות ברמה בינלאומית הכי גבוהה שיש, בשאיפה להביא את אליפות העולם באולטרה-מרתון לתל אביב ולחשוף בפני אלפי אנשים מרחבי העולם את יופייה של ישראל ושל העיר ללא הפסקה.