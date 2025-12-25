יום חמישי, 25.12.2025 שעה 11:35
ספורט אחר  >> מרוצים

קמיל הרון הודיעה שלא תגיע למרוץ בתל אביב

רצת האולטרה מרתון החליטה לבטל את השתתפותה במרוץ בתחילת ינואר מ"שיקולי בטיחות". מההפקה נמסר: "ההחלטה תפסה אותנו בהפתעה מוחלטת, מצרים עליה"

|
ספרטניון תל-אביב (תומר פדר)
ספרטניון תל-אביב (תומר פדר)

רצת האולטרה-מרתון האמריקאית, קמיל הרון, לא תשתתף בספרטניון תל-אביב. למרות שהשתתפותה בספרטניון שיתקיים בישראל בין ה-1 ל-2 בינואר סוכמה זמן רב מראש ונעשו כל התיאומים הנדרשים לשם כך, כולל סידורי טיסה, הלנה והכנה לריצה עצמה, נשלחה מטעמה של הרון הודעה במייל להפקת הספרטניון יום אחד בלבד לפני הטיסה ובה הודעה על ביטול הגעתה.

בהודעת הביטול שנשלחה, צוין כי ההחלטה נובעת משיקולים שנוגעים לבטיחות ולחוסר הוודאות הנוכחי. הרון אמורה הייתה להשתתף במרוץ האולטרה-מרתון המוביל בישראל במטרה מוצהרת להגיע ל-280 ק"מ ובכך לשבור את שיא העולם במקצה המרכזי ל-24 שעות, שנקבע על ידי שרה וובסטר בצרפת בחודש אוקטובר האחרון ועומד על קצת מעל 278 ק"מ.

מהפקת האירוע נמסר: "ההחלטה של הרון ונציגה שלא להגיע לספרטניון בתל אביב, למרות סיכומים מוקדמים והכנה יסודית ומוקפדת, תפסה אותנו בהפתעה מוחלטת. אין לנו אלא להצר על החלטה זו. הספרטניון המתקיים בשיתוף עיריית תל אביב יפו הוא מרוץ האולטרה-מרתון המוביל בישראל, המתקיים זו השנה השישית. בכל שנות קיומו, התמודדנו עם מגוון אתגרים, ממגפה עולמית ועד מלחמה, במטרה להעמיד את המרוץ האיכותי והטוב ביותר שניתן לרווחת הרצים המגיעים להשתתף מישראל ומכל העולם. כך גם בכוונתנו להמשיך".

ספרטניון תל אביב יתקיים בשיתוף עיריית תל אביב יפו והרשות העירונית לספורט של עיריית תל אביב יפו בפארק גני יהושע ביום הראשון של 2026 יום חמישי 1 בינואר 10:00 ועד למחרת, יום שישי 2 בינואר. הספרטניון הוא אירוע הספורט היחיד בארץ בו נשבר שיא עולמי, כבר ארבע פעמים, והוא מעורר התעניינות רבה של רצות ורצי אולטרה מכל רחבי תבל.

ספרטניון תל-אביב (תומר פדר)ספרטניון תל-אביב (תומר פדר)

התחרות מתקיימת במסלול מעגלי, מהיר ושטוח מאחורי בית החולים "אסותא" רמת החי"ל בעיר. אורך כל הקפה הוא כ-1.5 ק"מ. הספרטניון מורכב מחמישה מקצים תחרותיים המוכרים על ידי ה-IAU, איגוד רצי האולטרה-מרתון הבינלאומי, שאף העניק תו ברונזה לתחרות ומוכר גם כאליפות ישראל מטעם איגוד האתלטיקה הישראלי בכל אחד מהמקצים השונים.

לצד מקצה הדגל שנמשך 24 שעות, מתקיימים מקצה 12 שעות, מקצה 100 מייל (161 ק"מ), מקצה 100 ק"מ ומקצה 6 שעות. מבין ארבעת שיאי העולם שנשברו במרוץ, שניים שייכים לרץ האולטרה-מרתון האגדי מליטא, אלכסנדר סורוקין, במקצה 100 מייל, כאשר הפך לאדם הראשון בעולם שרץ אותו בפחות מ-11 שעות (10:51:48 שעות) ובמקצה 12 שעות (הגיע למרחק של 177.4 ק"מ).

את ספרטניון תל-אביב הגה ויזם רץ האולטרה הוותיק, גלעד קראוז, שמנהל ביחד עם אשתו דגנית מקא-קראוז את התחרות בהתנדבות מלאה, יחד עם צוות היגוי, בו חברים יוסי יהלום ואילה שרצר. בשונה ממרוצים אחרים, ספרטניון תל אביב, שהתקיים לראשונה ב-2020, מהווה מיזם התנדבותי מלא עבור קהילת הרצות והרצים בישראל, תחת הסלוגן המוביל "מרוץ של רצים על ידי רצים, למען רצים".

ספרטניון תל-אביב (תומר פדר)ספרטניון תל-אביב (תומר פדר)

במהלך 24 שעות המרוץ, מנהלים את המתחם מתנדבות ומתנדבים רבים, שבאים במשמרות, כדי לעודד ולסייע לרצים למקסם את ההצלחה שלהם לממש את הפוטנציאל והתוצאה אליה הם שואפים. עיריית תל אביב יפו תומכת במרוץ מתוך כוונה לקדם את תחום ריצות האולטרה-מרתון בישראל.

מטרתו של ספרטניון תל אביב היא לעזור לכמה שיותר רצות ורצים להגשים חלומות, לממש פוטנציאל ואולי אף לגלות אותו, לשבור שיאי עולם, שיאים ישראלים ושיאים אישיים וכמובן להציב תחרות ברמה בינלאומית הכי גבוהה שיש, בשאיפה להביא את אליפות העולם באולטרה-מרתון לתל אביב ולחשוף בפני אלפי אנשים מרחבי העולם את יופייה של ישראל ושל העיר ללא הפסקה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום נגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */