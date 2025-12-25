יום חמישי, 25.12.2025 שעה 13:12
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"כבר היו בעבר סינדרלות, לכל קבוצה יש חולשות"

מאמן מכבי אחי נצרת, עלאא סאיג, ב"שיחת היום" לקראת מכבי חיפה בגביע: "התרגשות גדולה, שחקן אחד שלהם שווה את כל התקציב שלנו". וגם: ההכנה למשחק

|
עלאא סאיג (חג'אג' רחאל)
עלאא סאיג (חג'אג' רחאל)

מכבי אחי נצרת הוגרלה מול מכבי חיפה בגביע המדינה ושואפת להדהים את הקבוצה של ברק בכר. לפני המפגש הגדול ביותר של המועדון בתקופה האחרונה, המאמן עלאא סאיג דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על המשחק המאתגר שמצפה לקבוצתו וההכנות.

איך התחושות לשחק נגד מכבי חיפה?
”התרגשות מאוד גדולה. להחזיר את אחי נצרת לבמה המרכזית זה לא מובן מאליו. פתחנו את העונה בצורה יפה מאוד. הקהל מחכה למשחק הזה, הרבה זמן לא היה משחק גדול בעילוט”.

איך אפשר לצמצם את הפערים?
”שחקן אחד שלהם שווה את כל התקציב שלנו. קרו דברים בכדורגל. אנחנו זוכרים הפתעות, אין מאמן שיבוא ויגיד ‘כמה נקבל היום’”.

מכבי אחי נצרת (חגמכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

מה ההכנה שעשית?
”הראיתי להם וידאו של מכבי חיפה, איך הם מניעים את הכדור. זה לא קל להתמודד נגד השחקנים הכי טובים בארץ”.

בווידאו שעברת, גילית חולשות?
”לכל קבוצה בעולם יש חולשות. בווידאו זה משהו אחד ובמגרש זה שונה”.

כמה אתה מתרגש?
”מאוד, אני אוהד מכבי חיפה. ברק בכר אחד המאמנים הגדולים בארץ. לא דמיינתי שזה יקרה, יום חג”.

בבית אתם מצטיינים העונה.
”נכון, אבל כל השנים הבית היה הכוח שלנו. יש סינדרלות בעולם ובארץ, רק לפני חמש שנים מכבי ת”א הודחה לאום אל פאחם. מקווה שנצליח איכשהו”.

שחקני מכבי חיפה (רדאד גשחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

ההכנה של מכבי חיפה לא טובה.
”תביא לי את מה שיש להם”.

מי השחקנים הכי בולטים שלך?
“חטיב, חילו, יש לנו בלם מנוסה, צעירים מאוד מוכשרים. כולם ראו שיש לנו קבוצה מאומנת”.

כמה קהל יגיע?
”בערך 4,000”.

התאמנתם לפנדלים?
”מחר יש אימון מסכם”.

אתה מגיע עם חליפה?
”נתלבש טוב, יש לנו כריסמס”.

