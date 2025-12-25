קלמנזון: הגביע לא יעד שלנו, הליגה יותר חשובה

עירוני טבריה הפתיעה בגדול 0:3 את הפועל באר שבע בליגה, ותגיע עם הרבה רוח גבית למשחק הגביע שלה מול בית”ר ירושלים. לקראת המפגש המסקרן דיבר בעלי הקבוצה אריה קלמנזון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

הכנת נאום מוטיבציה?

”האמת שלא אכנס לחדר הלבשה. המשחק נגד ב”ש היה סך הכל פעם שלישית שעשיתי את זה העונה”.

מה יקרה בשבת?

”ביעדים שלנו הגביע הוא לא אחד מהם. אני יותר מסתכל על מכבי ת”א בליגה”.

אז אתם מוותרים על הגביע?

“לא. אבל הליגה יותר חשובה”.

אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)

מה צפי הקהל?

”אוהדי בית”ר היו 10,000 איש שנרשמו להגרלה, יש להן 3,000 ומשהו מקומות. מניח שהם ייכנסו גם למקומות של אוהדי טבריה”.

אמרת שלא תחששו להחליף שחקנים. בלי להחליף גיליתם אולי נכס בעמדת השוער, עידו שרון.

”הוא ישב בספסל רוב העונה שעברה. לא ידענו מה נקבל. הוא לקח את ההזדמנות בשתי ידיים. לקחנו שוער זר כי שוער זה מרכיב מאוד חשוב”.

עידו שרון בדרבי מול המשפחה שלו שאוהדת מכבי ת”א.

”כן, רגילים לזה”.

עידו שרון (חג'אג' רחאל)

בשיחות שלי עם גורמים, מניחים שהעניין עם בית הדין יסתיים בכתב אישום.

”אנחנו די רגועים. יש הרבה הימורים, רק התובע ידוע. נכון לכרגע אין כלום”.

יש את דו”חות החנייה שאנשים חוטפים באצטדיון.

”דיברנו עם ראש עיריית נוף הגליל. הוא צודק, יש כחול לבן ומקומות מוסדרים. מי שלא שם פנגו, הם יעשו על זה קופה”.

מה אכפת לו בשבת?

”זאת הכנסה יפה לנוף הגליל”.

לדעתי אף אחד לא צריך לשחק שם.

”האצטדיון עצמו הוא לא ראוי”.

מה עם האצטדיון בטבריה.

”אנחנו מתאמנים שם. האצטדיון יפה. אני מקווה ששנה הבאה נישאר בליגה ונשחק שם”.