יום חמישי, 25.12.2025 שעה 12:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

סולימנוב לפני נתניה: באים לשחק, הכל יכול להיות

שחקנה של בני יפו אורתוכודסים מליגה ב' בתוכנית "שיחת היום" לקראת המפגש מול הקבוצה מליגת העל בגביע: "מאוד מתרגשים, היופי בגביע זה הסינדרלות"

|
משה סולימנוב עם הכדור (יניב גונן)
משה סולימנוב עם הכדור (יניב גונן)

משה סולימנוב, שחקנה של בני יפו אורתוכודסים מליגה ב', דיבר היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE לקראת המשחק מול מכבי נתניה במסגרת גביע המדינה, בו קבוצתו תנסה לעשות את הבלתי ייאמן.

ליגה ב, מקום תשיעי, פוגשים את מכבי נתניה, איך התחושות?
”מאוד מתרגשים. זה היסטורי ביפו. אנחנו יודעים שנתניה אחת הקבוצות הטובות בליגת העל. היופי של הגביע זה שיש סינדרלות”.

כמה פעמים בשבוע אתם מתאמנים?
”ראשון, שלישי וחמישי. יש פה שלוש דתות שכולם מכבדים. יש אימונים בקצב גבוה ויש תנאים טובים”.

התאמנתם על פנדלים?
”לא”.

שחקני מכבי נתניה (רדאד גשחקני מכבי נתניה (רדאד ג'בארה)

יש תחושה שתפתיעו?
”אנחנו באים לשחק ונקווה, הכל יכול להיות”.

באיזה רמה המגרש?
”הבנתי שהוא יהיה מלא. תהיה חוויה ממש כיפית”.

מה אתם יכולים לנצל לדעתכם?
”אין מה. בכל תפקיד בנתניה מצוינים. אנחנו באים לנסות לעשות משהו טוב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */