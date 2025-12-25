יום חמישי, 25.12.2025 שעה 11:35
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-13 9מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

מזרחי שוחרר מעירוני אשדוד, בדרך לבית"ר יבנה

החלוץ בן ה-22, שחוזר לעיר בה גדל, עשוי לשחק כבר בדרבי מול האקסית מכבי יבנה. חי בוזגלו שוחרר אף הוא מהקבוצה מעיר הנמל וחתם במכבי קריית גת

|
ניב מזרחי (יונתן גינזבורג)
ניב מזרחי (יונתן גינזבורג)

בית”ר יבנה תקבל לידיה בחזרה את החלוץ הצעיר שגדל בעיר, ניב מזרחי, בן ה-22. נכון להיום (חמישי), לא מעט שחקנים במכבי עירוני אשדוד קיבלו הודעת שחרור, כשחלקם אף מוותרים על משכורת או יותר. ל-ONE נודע כי זה עדיין לא פורמלי, אבל ניב מזרחי, שנפצע סביב נובמבר במכבי עירוני אשדוד, עובד קשה ביום-יום על מנת לחבור לבית"ר יבנה ולקבל דקות משחק כבר בדרבי מול מכבי יבנה.

ניב מזרחי גדל במחלקת הנוער של מכבי יבנה, שממש לאחרונה נפרדה, בלחיצת יד, מאלמוג בוזגלו ומדן עובדיה, כשגם דובב גבאי רגל וחצי בחוץ, באם יגיע להבנות מול המועדון, כך שמכבי יבנה, רגע לפני הדרבי, נשארת ללא חלוץ של ממש. מזרחי צפוי לחבור למועדון השני בעיר, זה שמקבל רוח גבית מקהל האוהדים ומאנשים שרואים ההצלחה השקטה והבטוחה של המועדון שעלה ליגה.

ב-07/10/2022 קיבל ניב ההזדמנות הראשונה שלו בבוגרים במכבי יבנה, אז יוסי זוזוט העלה אותו מהספסל בדקה ה-83, בניצחון 0:3 על הפועל הרצליה בליגה א' דרום. הוסיף עוד, באותה עת, 23 הופעות. שער הבוגרים הראשון שלו היה נגד מכבי שעריים, בניצחון 1:3, כשעלה הוא מהספסל בדקה ה-87, שער שנתפס בעדשת ONE באותה תקופה.

91 הופעות היו לניב מזרחי במכבי יבנה, עד מעברו העונה למכבי עירוני אשדוד, נוכח העובדה כי במרבית משחקיו בקבוצת האם שלו עלה מהספסל, מה שלא התאים לו ולמשפחתו, בדבר קידומו המקצועי-אישי. על כן הגיע העונה לסגל של דניאל טולמסוב, כשרשם עד כה העונה חמישה שערים בכל המסגרות, בדומה לעונות 2022/23 ו-2024/25, שנים בהם סיים עם חמישה שערים כל עונה.

שער הבוגרים הראשון של ניב מזרחי מול מכבי שעריים (יונתן גינזבורג)שער הבוגרים הראשון של ניב מזרחי מול מכבי שעריים (יונתן גינזבורג)

| חי בוזגלו חתם במכבי קריית גת, אלעד אשרם בדרך, עידו שרון סיים עונה

שחקן ההתקפה בן ה-22, חי בוזגלו, חבר לסגל של רומן זולו, לקבוצה הנמצאת במקום הראשון בטבלת ליגה א' דרום. מעבר לכך, אלעד אשרם, הבלם בן ה-23, בדרך לגמר חשבון מול מכבי עירוני אשדוד, וצפוי לחבור לסגל קריית גת. באחרונה הוגשה בקשה לפירוק עירוני אשדוד מטעם עו"ד אופיר רונן, בשמם של 17 עובדי המועדון, הרי שחובותיה של הקבוצה עומדים על מעל חצי מיליון שקלים.

אשרם רשם העונה 14 הופעות תחתיו של דניאל טולמסוב, בעוד בוזגלו נהנה מ-16 הופעות תחת המאמן. אשרם גדל במחלקת הנוער של הפועל מרמורק ובהמשך דרכו שיחק גם במכבי יפו מהלאומית ובאדומים אשדוד, שגם היא איננה עוד במפת הכדורגל הישראלי. בוזגלו החל את קריירת הבוגרים שלו בהפועל כפר שלם ושיחק גם במ.ס דימונה במשך שנתיים.

חי בוזגלו (יונתן גינזבורג)חי בוזגלו (יונתן גינזבורג)

החתמתו של חי וסיכום הדברים מול אלעד מגיעים ברקע הודעת המועדון כי הקפטן, עידו שרון, נפצע וסיים את עונת 2025/26 הנוכחית. "מועדון מכבי קריית גת מבקש לעדכן כי קפטן הקבוצה, עידו שרון, נפצע וייאלץ לסיים את עונת המשחקים הנוכחית. עידו הוא דמות מרכזית במועדון, על המגרש ומחוצה לו, מנהיג, מקצוען ואחד הסמלים הבולטים של הקבוצה בשנתיים האחרונות".

"הנהלת המועדון והצוות המקצועי מבקשים להודות לעידו על התרומה המשמעותית, המחויבות והלב שהביא בכל רגע. כולנו במכבי קריית גת עומדים מאחוריך, תומכים בך ומלווים אותך בכל מה שיידרש לאורך הדרך. מאחלים החלמה מלאה וחזרה מהירה למגרשים".

אלעד אשרם (יונתן גינזבורג)אלעד אשרם (יונתן גינזבורג)

עידו שרון מסר לקהל ואנשי קריית גת: "בדקה ה-85 מול קריית מלאכי שלחו כדור ארוך, ניסיתי להקדים את השחקן היריב כשהכדור בגובה ובנחיתה הסתובבה הברך. למרות האופטימיות  לצערי הגיעו התשובות שלא ייחלתי להן. קרע ברצועה הצולבת ובמיניסקוס. למזלי אני מוקף באנשים כל כך טובים ונמצא במקום שהוא משפחה לכל דבר ועניין. עוד נפגש במגרשים הרבה! אוהב אתכם".

/* LAST / NEXT ROUNDs */