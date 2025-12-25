אבא של שחקן זרק בקבוק על שופט. הקנס? מגוחך

תקרית לא נעימה כלפי שופט המשחק, עם תום ההתמודדות בין מכבי עירוני קריית אתא לבני סכנין, זאת במסגרת המחזור ה-12 בליגה הלאומית לנוער, משחק בו סכנין רשמה 0:2 על המקומיים. שופט המשחק, תומר חן, מצא עצמו מותקף בידי אבא של שחקן המקומיים, לו הוציא כרטיס אדום במהלך המשחק. אם לא די בזאת, נזרק לעברו בקבוק שפגע בראשו.

נוכח האירוע המכוער ודו"ח השופט שנכתב לאחר מכן, מכבי עירוני קריית אתא הועמדה לדין משמעתי בגין "התפרצות לשדה המשחק", "אי מתן הגנה לשופט המשחק" ו"פגיעה ע"י אוהדים". בשלושת הסעיפים הקבוצה יצאה אשמה, בהתאם להחלטתו של הדיין, עו"ד נעם ליובין. העונש? 2,000 שקלים, בפועל ועוד הפחתת שתי נקודות על תנאי, בכל מקרה דומה (פגיעה או ניסיון פגיעה).

דו"ח השופט

"לאחר סיום המשחק כשאני עומד על קו הרוחב ומחכה לשני העוזרים שיצטרפו אלי בירידה מהדשא, כאשר הם מצטרפים אלי ואנחנו נכנסים לתוך אזור חדרי ההלבשה אני מבחין באדם שמתקרב אלי. אני מזהה שמדובר באבא של שחקן של מכבי ע. קריית אתא שהוצאתי לו אדום בדקה ה-67".

"האדום היה בקו האורך צמוד ליציע, האבא קילל ואיים עלי ''אתה מטומטם, דפוק, אני יבוא לתת לך מכות''. כמובן שלא התייחסתי לאירוע והמשחק המשיך בשלו. אותו אדם התקרב אליי ממש לפתח הכניסה של חדר השופטים כאשר אין איש אחד של מכבי ע. קריית אתא אשר מנע ממנו להיכנס לאזור".

"אני שואל את אותו אדם "מי אתה?", הוא עונה לי "אני האלוהים". הוא נצמד אליי מאוד ודוחף אותי לאחור, הבנתי שיש פה אירוע. ברחתי בריצה לתוך שדה המגרש, מחוץ לחדרי ההלבשה, כשבזמן הריצה הוא זרק עליי בקבוק מים שפגע בראשי ורץ אחריי לתוך שדה המגרש במטרה לפגוע בי".

"המזל, שעוזר השופט, אליאס חאלק, היה לצידי והצליח למנוע ממנו לפגוע בי, ממש חסם אותו בגופו מלהגיע אליי. אני התרחקתי לאחור. בני סכנין בדיוק היו בירידה והבחינו במה שקורה. הלכתי לעבר אנשי מכבי ע. קריית אתא להודיע להם, כשהם גם היו בדיוק מהירידה מכר הדשא. לא הצלחתי להבחין אבל הוציאו את אותו אדם, אבא של שחקן מאזור המגרש".

"אני נכנסתי לחדר ההלבשה והזמנתי ישר משטרה. המשטרה הגיעה לאחר 28 דקות בדיוק כשנאלצתי להתעכב בחדר ההלבשה שרק החובש גל סטבסקי נשאר לצידי עד שהגיעה המשטרה ולא הבחנתי באף איש צוות אחר של מכבי ע. קרית אתא. נאלצתי להיכנס לניידת משטרה מכיוון שאותו בחור טען שאני תקפתי אותו למרות שהוא בא אלי באזור שבכלל אסור לו להגיע אליו".

"התלוותי לתחנת המשטרה בניידת הכניסו אותי לתוך תא מעצר וגם את האבא בניידת נפרדת. לאחר עיכוב של שעה וחצי, לאחר שנגמר המשחק, ולאחר שכבר דיברתי עם חוקרי המשטרה בתחנה, האבא בא והתנצל בפני וכך העניין נסגר".