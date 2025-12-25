שעון החול של הפועל חיפה עם איסט ופרבר אוזל

הפועל חיפה תצא בסוף השבוע למשחק מול מכבי תל אביב ביום שבת ב-17:30 במסגרת הגביע ותנסה להפתיע. לסגל הקבוצה יחזור הבלם ברונו רמירז שהתאושש מפציעה וערך אתמול אימון מלא. רמירז לא מתוכנן בכל מקרה לפתוח בהרכב, והוא צפוי להשתלב במשחק על מנת לחזור לעניינים לקראת משחק הליגה החשוב בשלישי מול בני סכנין.

בהפועל חיפה מלינים על כך שבהתאחדות קבעו את משחק הגביע לשבת בזמן שסכנין תשחק כבר היום. פועל יוצא מכך שסכנין תזכה ביומיים של הכנה יותר מהפועל חיפה שמשחקה גם יכול להיכנס להארכה: "איפה שיקול הדעת לתת לנו לשחק יומיים אחרי סכנין כאשר יש לנו מפגש ביום שלישי. איפה הפייר פליי בהתמודדות שכזאת?" שאלו בקבוצה.

בגזרת שחקני הסגל יש אמנם הידברות עם ג'בון איסט על הארכת חוזהו, אבל המשא ומתן רחוק מלהיות כזה שיקרב בין הצדדים. בעוד שבועיים הפועל חיפה יכולה למצוא את עצמה בבעיה לא רק לגבי ג'בון איסט, אלא גם לגבי יונתן פרבר שחוזהו מסתיים בקיץ.

"יואב כץ חייב להבין שבעוד שבועיים הוא יכול למצוא את איסט ופרבר חתומים בקבוצות אחרות לעונה הבאה, כמו שבדיוק קרה עם פרננד מאיימבו שחתם בהפועל תל אביב ופספסנו אותו, וזה יהיה חבל מבחינתנו אם גם הפעם נאבד שחקנים טובים", הוסיפו בקבוצה.