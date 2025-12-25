יום חמישי, 25.12.2025 שעה 10:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

שעון החול של הפועל חיפה עם איסט ופרבר אוזל

השחקנים עדיין לא חתומים לעונה הבאה ובמועדון חוששים: "יהיה חבל שנאבד שחקנים טובים כפי שקרה עם מאיימבו". וגם: הכעס על ההתאחדות עקב מועד הגביע

|
ג'בון איסט (עמרי שטיין)
ג'בון איסט (עמרי שטיין)

הפועל חיפה תצא בסוף השבוע למשחק מול מכבי תל אביב ביום שבת ב-17:30 במסגרת הגביע ותנסה להפתיע. לסגל הקבוצה יחזור הבלם ברונו רמירז שהתאושש מפציעה וערך אתמול אימון מלא. רמירז לא מתוכנן בכל מקרה לפתוח בהרכב, והוא צפוי להשתלב במשחק על מנת לחזור לעניינים לקראת משחק הליגה החשוב בשלישי מול בני סכנין.

בהפועל חיפה מלינים על כך שבהתאחדות קבעו את משחק הגביע לשבת בזמן שסכנין תשחק כבר היום. פועל יוצא מכך שסכנין תזכה ביומיים של הכנה יותר מהפועל חיפה שמשחקה גם יכול להיכנס להארכה: "איפה שיקול הדעת לתת לנו לשחק יומיים אחרי סכנין כאשר יש לנו מפגש ביום שלישי. איפה הפייר פליי בהתמודדות שכזאת?" שאלו בקבוצה.

בגזרת שחקני הסגל יש אמנם הידברות עם ג'בון איסט על הארכת חוזהו, אבל המשא ומתן רחוק מלהיות כזה שיקרב בין הצדדים. בעוד שבועיים הפועל חיפה יכולה למצוא את עצמה בבעיה לא רק לגבי ג'בון איסט, אלא גם לגבי יונתן פרבר שחוזהו מסתיים בקיץ.

"יואב כץ חייב להבין שבעוד שבועיים הוא יכול למצוא את איסט ופרבר חתומים בקבוצות אחרות לעונה הבאה, כמו שבדיוק קרה עם פרננד מאיימבו שחתם בהפועל תל אביב ופספסנו אותו, וזה יהיה חבל מבחינתנו אם גם הפעם נאבד שחקנים טובים", הוסיפו בקבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */