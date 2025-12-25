דקה 54: הפועל פ"ת - הפועל כרמיאל 1:2

סוף סוף זה חוזר. סיבוב ח’ של גביע המדינה נפתח בשעה זו, כשבמוקד, הפועל פתח תקווה פותחת את דרכה בטורניר היוקרתי נגד הפועל כרמיאל מליגה א’ צפון. במקביל, עוד התמודדות מסקרנת, כשבני יהודה מארחת את מכבי אתא ביאליק, גם כן מהליגה השלישית בטיבה בישראל.

הפועל פ”ת – הפועל כרמיאל 1:2

הקבוצה מליגת העל מגיעה בכושר, כשבשני משחקיה האחרונים השיגה תיקו בחוץ נגד מכבי תל אביב ובסוף השבוע האחרון הביסה את קריית שמונה 1:4. המלאבסים רוצים להתקדם לשלב הבא בלי בעיות, כשמולם עומדים הצפוניים מהמקום החמישי בליגה השלישית, שינסו לחולל סנסציה גדולה בתקווה להיות סינדרלה.

דקה 12, שער! הפועל פ”ת עלתה ל-0:1: כדור עומק אדיר הגיע לגולן בני שנכנס מאחור, נותר חופשי, לא התבלבל וכבש.

דקה 14, שער! הפועל כרמיאל השוותה ל-1:1: זה היה מהיר. כדור עומק נכנס לסיראז’ נאסר, שמתוך הרחבה בעט ימינה וכבש.

דקה 47, שער! הפועל פ”ת עלתה ל-1:2: המלאבסים קיבלו בעיטה חופשית, סונגה ניגש, בעט, עבר את החומה והכדור נעצר רק ברשת.

הרכב הפועל פ”ת: שחר אמסלם, עמית גלזר, עידן כהן, שחר רוזן, מתן גושה, נדב נידם, בוני אמיאן, גולן בני, צ’פיוקה סונגה, יונתן כהן (נועם גיסין, 1’) ומארק קוסטה.

הרכב כרמיאל: דניאל בניש, איאהב שאמי, לירון אזולאי, אכראם שריח, תומר הרשקוביץ’, אינן גונסלס, איתי גולדנברג, מוחמד כנעאן, מחמוד חסאן, עומר תורג’מן וסיראז’ נאסר.

בני יהודה – מכבי אתא ביאליק 0:1

לא כך קיוו הכתומים להתחיל את העונה. בתום 16 מחזורים בליגה הלאומית, במקום להיאבק על העלייה, הקבוצה משכונת התקווה נמצאת במקום הלפני אחרון, שמוביל לליגה א’, שם משחקת יריבתה הערב. המארחת מבינה שהגביע הוא הזדמנות נהדרת עבורה להתאושש, ואולי גם ללכת עד הסוף. מהצד השני, האורחת תנסה לשים לה מקל בגלגלים, כשהיא יודעת שבמומנטום הנוכחי, הפתעה בהישג יד.

דקה 14, בני יהודה עלתה ל-0:1: אביחי וודג’ה קיבל את הכדור ברחבה, לא התבלבל וסיים ברשת.

דקה 33, החמצת פנדל! זה היה חייב להיות השני של בני יהודה. ארד בר ניגש לנקודה הלבנה, אך בעט לא טוב ועמית קרן הדף נהדר.

הרכב בני יהודה: אור יצחק, מאור קנדיל, מתן לוי, ג’ונתן אגיפונג, ארד בר, אביחי וודגה, דני עאמר, רז נחמיאס, חמזה שיבלי, שגיא דרור ואליאן רוחנא.

הרכב אתא ביאליק: עמית קרן, יזן נאסר, מוחמד ג’נאדי, רון אפלבאום, שחר הרפז, עמית מזרחי, עמית מועלם, ניר עזריה, יובל דיין, אפיק קטן ומוחמד אבו ראס.