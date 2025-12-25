דקה 58: בני סכנין - מכבי יפו 0:0

סוף השבוע הגדול של גביע המדינה מתחיל בשעה זו, כשכבר בסיבוב ח’ אנחנו מקבלים שני מפגשים מסקרנים. במוקד, בני סכנין מארחת את מכבי יפו מהליגה הלאומית ובמקביל, הפועל רעננה מהליגה השנייה בטיבה פוגשת את מכבי קריית גת שמשחקת בליגה א’ דרום.

בני סכנין – מכבי יפו 0:0

החבורה של שרון מימר מתחילה את דרכה בטורניר היוקרתי כשהיא מגיעה במצב רוח נהדר, אחרי שהביסה 0:3 את מ.ס אשדוד במחזור האחרון בליגת העל. הקבוצה מהמגזר מארחת את היפואים שמגיעים כאנדרדוג מוחלט, ממעמקי הליגה הלאומית ועם ארבעה הפסדים בארבעת משחקיהם האחרונים. האורחת תנסה לתת הכל וליצור סיפור סינדרלה.

יואל אבוחצירה במאבק עם איאד אבו עביד (עמרי שטיין)

שרון מימר (עמרי שטיין)

מוסטפא שיח יוסף מול שביט אלגבי (עמרי שטיין)

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, איברהים דראמה (ג’בייר בושנאק, 46’), אחמד איברהים, מוחמד טאהא, איאד אבו עביד, מוסטפא שיח יוסף, מקס גרצ’קין, עדן שמיר, עומר קורסיה, קרלו ברוצ’יץ’ וארתור מריניאן.

הרכב מכבי יפו: רוי ברנס, אבי תורג’מן, אינוסנט קינגסלי, דן סירקיס, יואל אבוחצירה, מנסור באדג’י, מתן בית עקב, ניר גואטה, סאלי גנון, רונן פרץ ושביט אלגבי.

הפועל רעננה – מכבי קריית גת 1:1

בשביל זה הגביע קיים. שתי קבוצות שלא נמצאות בליגה הבכירה כיום נפגשות, כשלכל אחת יש מה להציע. מצד אחד עומדת לה המארחת, שסופרת שני משחקים ללא ניצחון ונמצאת בחלקה התחתון של הליגה הלאומית, כשמהצד השני ניצבת הקבוצה מהדרום, שמוליכה בגאון את ליגה א’ דרום והיא הקבוצה היחידה שלא נוצחה עדיין העונה בכל שלוש הליגות הבכירות.

דקה 11, שער! קריית גת מפתיעה בפתיחה והיא עלתה ל-0:1: טוואבה ניגש לנקודה הלבנה לאחר הכשלה ברחבה, לא התבלבל והעלה את האורחת ליתרון מהיר ומפתיע.

דקה 17, שער! הפועל רעננה השוותה ל-1:1: אוואגו אספה קיבל את הכדור על סף הפינה השמאלית של הרחבה, הוא הניף את רגלו ובעט כדור היישר על הרשת, השוער עמית סרוסי הצליח רק לגעת בכדור.

הרכב הפועל רעננה: גיל ברדה, אביב לין, אדיר קורדובה, איתמר גוהטה, גל לוי, הראל ליכטנשטיין, וונדרסון יאקובו, טום ברקוביץ’, מוחמד אבו פאני, רן מאיר ואוואגו אספה.

הרכב מכבי קריית גת: עמית סרוסי, אנצ’ קיזאילווקו, ארז מתואס, בר שושן, גיל חדד, חי בוזגלו, יבלטאל טוואבה, מור עדרי, עומר יפרח, עדן בן מנשה וריף מסיקה.