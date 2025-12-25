הרכבים וציונים



יום מרתק בכדורגל הישראלי. סוף השבוע של גביע המדינה מתחיל בשעה זו, כשהפועל תל אביב מארחת בבלומפילד את מ.ס אשדוד, לקרב נהדר של קבוצות מליגת העל כבר בסיבוב ח’. האדומים רוצים ללכת עד הסוף בטורניר, הקבוצה מעיר הנמל תנסה להקשות עליהם.

החבורה של אליניב ברדה מגיעה למשחק במצב רוח מרומם, אחרי שחזרה לנצח בסוף השבוע האחרון עם 1:3 ביתי נגד מכבי בני ריינה. לפני המחזור הקרוב, בו יש לה קרב ענקיות נגד בית”ר ירושלים, המארחת הערב מבינה שהיא צריכה לשחק עם הכלים הכי חזקים אם היא רוצה להתקדם לשלב הבא.

מהצד השני של המתרס, חיים סילבס וחניכיו כבר היו בפתיחת עונה טובה למדי בליגה, אך התקופה האחרונה רעה מאוד, כשהם כבר עם שישה משחקים ללא ניצחון, כולל תבוסה לבני סכנין במחזור האחרון. היום מצפה לאורחת אתגר קשה אף יותר, כשהיא פוגשת את אחת הקבוצות הטובות בליגה למפגש של הכל או כלום.

הקבוצות כבר נפגשו העונה פעמיים, כשבליגה אשדוד הייתה זו שאירחה, אך חטפה תבוסה 6:2. גם בגביע הטוטו האדומים מת”א יצאו עם ידם על העליונה מוקדם יותר, כשניצחו 0:2. אמנם כעת מדובר על תחרות חדשה, שאוהבת להביא עמה הפתעות, אך הרוח נושבת בכיוון אחד.