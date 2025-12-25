יום חמישי, 25.12.2025 שעה 08:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

שחר יקבע מי יאמן, רפאלוב יהיה מאלו שימליצו

נשיא מכבי חיפה יחליט על זהות המאמן בעונה הבאה, כשהרצון הוא שבכר ימשיך, בהתאם למבחן התוצאה. רצון להתחזק בינואר בקשר במקום נהואל ובשחקן כנף

|
יעקב שחר, ברק בכר וליאור רפאלוב (עמרי שטיין)
יעקב שחר, ברק בכר וליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

בהמשך לידיעה אתמול ב-ONE לפיה ליאור רפאלוב ימשיך בקבוצה בעונה הבאה בזמן שעתידו של ברק בכר לא ידוע, כבר עכשיו ברור שמי שיקבע מי יאמן את הקבוצה יהיה נשיא המועדון, יעקב שחר, כאשר רפאלוב יהיה בין אלו שיצטרכו להמליץ על זהות המאמן. בניגוד לקיץ האחרון, בו טעו בחיפה בבחירת המאמן כאשר מינו את דייגו פלורס, הפעם בכרמל יודעים שאין מקום לטעויות והרצון הגדול יהיה לנסות ולהשאיר את ברק בכר בהתאם למבחן התוצאה.

כרגע, רפאלוב ובכר עובדים יחד בהרמוניה שלמה ומתוך ידיעה שהם חייבים להפוך את מכבי חיפה לקבוצה הרבה יותר טובה ואטרקטיבית בחצי השני של העונה. השניים עובדים בשיתוף פעולה מלא גם לגבי נושא הרכש לינואר ומתוך הסכמה שאין מנוס הפעם מלצרף שני שחקנים לפחות – קשר במקום מתיאס נהואל, שיעזוב, אבל טרם קיבל הודעה רשמית על כך, ושחקן כנף, כאשר יהיה ניסון גם להגיע להסכמות בכל מה שנוגע לשחרורו של ג'ורג'ה יובאנוביץ', שמעבר להיותו פצוע, רחוק מלספק את הסחורה.

לגבי פדראו, שמושבת לתקופה נוספת, אין כל כוונה לשחררו, וברגע שהוא יתאושש הוא יחזור לסגל ויהיה במצבת הבלמים בנוסף לעבדולאי סק שאמור לחזור אחרי אליפות אפריקה, שון גולדברג וליסב עיסאת. “אין לנו מקום לטעויות ברכש בינואר, אסור לנו ליפול כמו שנפלנו בתחילת העונה. נעשו המון טעויות כולל הרצון לתת למתיאס נהואל את המושכות, דבר שלא צלח, ולכן הוא גם יוחלף, ולא רק הוא", אמרו במועדון.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

אחד השחקנים שליאור רפאלוב היה רוצה לראות משחק, דבר שלא קורה, הוא פטר אגבה, שהגיע בקול תרועה ולא רואה דקות. לא מן הנמנע שאגבה יחזור להרכב במשחק מול מכבי אחי נצרת במסגרת הגביע. סוף פודגוראנו, שהושעה בגלל שלא הלך להודות לקהל כמו שאר השחקנים אחרי ההפסד מול בית"ר ירושלים יעמוד לדין משמעתי, ייקנס ויתנצל לפני השחקנים ובכך הפרשה תרד מסדר היום.

