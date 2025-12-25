פרמין לופס בראיון: רוצה להישאר לתמיד בבארסה

בחופשת חג המולד, בבית שבו הכל התחיל, פרמין לופס חוזר לכפר שלו ומביט לאחור על שנה מטלטלת ומלאת הישגים. מהיציע של הפנייה המקומית ועד מרכז הבמה של ברצלונה והנבחרת, הקשר הצעיר מסכם תהליך של התבגרות מהירה, למידה, כאב, שאיפות גדולות ובעיקר אמונה שהקבוצה כבר בשלה להיאבק על הפסגה הגבוהה ביותר של הכדורגל האירופי.

"לחזור לכפר שלי ממלא אותי באושר. גדלתי כאוהד ברצלונה, ראיתי כאן אין ספור משחקים, והעובדה שהשם שלי מופיע עכשיו במקום הזה גורמת לי להרגיש גאווה גדולה. זה רגע מאוד מרגש בשבילי", אמר לופס.

"עברתי שנה מטורפת. זכיתי בתארים ראשונים עם ברצלונה וגם עם הנבחרת, הגשמתי חלומות ולמדתי המון. החיים שלי רצים מאוד מהר, והייתי צריך להתבגר מוקדם מהצפוי", הוסיף.

פרמין לופס מאושר (IMAGO)

"לפעמים אין לך זמן לעצור ולהבין מה אתה עובר. רק כשאני בבית, שוכב במיטה, אני חושב לעצמי שלפני שנתיים או שלוש הייתי בלינארס, והיום אני בקבוצה הראשונה וזוכה בתארים. אז כן, זה משהו שמחלחל. לראות אנשים בוכים מאושר אחרי שלושה תארים, לקפוץ, לשיר בלי הפסקה, זה משהו שאי אפשר להסביר במילים. זה היה אחד הרגעים הכי טובים שלי בשנה", אמר הספרדי.

לופס נזכר ברגעי הפספוס אשתקד: "ההדחה מול אינטר הייתה מאוד קשה. היינו שניות מגמר ליגת האלופות, הייתה אכזבה עצומה. זה כאב, אבל זה גם נתן לנו כוח להבין שאנחנו מסוגלים לחזור לשם ולנסות שוב".

פרמין לופס (IMAGO)

במהלך הראיון פרמין לופס התייחס במפורש לעתיד שלו והבהיר בצורה חד משמעית שהוא רואה את עצמו נשאר בברצלונה, גם על רקע רעשי הרקע והעניין מקבוצות אחרות. לדבריו: "כן, אני מקווה שכן. אני רוצה להישאר תמיד קשור לברצלונה". בהמשך הוסיף שהפוקוס שלו הוא אך ורק בעשייה המקצועית ובהתקדמות עם הקבוצה, בלי להתעסק בהשוואות או בדיבורים חיצוניים: "אני לא אוהב ענייני פייבוריטיות ולא מסתכל על קבוצות אחרות. אנחנו מתמקדים בעצמנו, ואם נעשה את הדברים נכון, התוצאות יגיעו".

על האנזי פליק אמר: "המסר של המאמן תמיד רגוע וברור, גם כשדברים הולכים טוב וגם כשפחות. הוא מבקש ממני אינטנסיביות, לחץ, להיות אנכי, להגיע לרחבה ולבעוט, ונותן לי ביטחון מלא. אני מרגיש מאוד נוח".

"אנחנו קבוצה תחרותית, מאוחדת, עם סגל שמסוגל לשאוף להכל. אני מקווה ש-2026 תהיה כמו 2025 או אפילו טובה יותר, עם הרבה תארים ועם זכייה בליגת האלופות. זה החלום שלנו", סיכם.