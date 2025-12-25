"התחפש לסנטה קלאוס": רונאלדו חזר עם בישול

התקשורת הסעודית העניקה שבחים רבים לכריסטיאנו רונאלדו בעקבות מה שהציג בניצחון של אל נאסר על אל זווארא במסגרת המחזור השישי של שלב הבתים בליגת האלופות 2 של אסיה, והתמקדה במיוחד במהלך אחד שתואר כ“יצירת אמנות”.

לרונאלדו לא בלט במיוחד במהלך 45 הדקות שבהן שותף במשחק, וניכר כי היעדרות ממושכת ממשחקים רשמיים השפיעה עליו. עם זאת, גם בערב שבו לא כבש, הפורטוגלי בן ה-40 הצליח להשאיר חותם משמעותי. בשיתוף פעולה עם בן ארצו ז’ואאו פליקס, הוא סיפק רגע יוצא דופן שהמחיש את האיכות והחזון שלו על המגרש.

המהלך זכה להדגשה מיוחדת: בדקה ה-44 של המחצית הראשונה רונאלדו הקפיץ כדור מדויק מעל כל קו ההגנה של אל זווארא במסירה חכמה ומלאת רגש. פליקס קלט את הכדור והשלים את המהלך בסיומת יצירתית, כשהקפיץ מעל השוער וכבש את השער הרביעי של אל נאסר באותו רגע. בתקשורת המקומית תיארו את השילוב בין השניים כ“עבודה אמנותית נפלאה”, כזו שממחישה את החיבור והאיכות של שני הכוכבים הפורטוגלים.

כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

עוד ציינו בסעודיה כי המסירה הזו חיזקה נתון בולט נוסף בקריירה של רונאלדו באל נאסר: מאז הצטרפותו למועדון בינואר 2023, הוא תרם שערים או בישולים בכל המסגרות שבהן שיחק. גם במשחק שבו לא מצא את הרשת בעצמו, התרומה שלו נרשמה בדפי הסטטיסטיקה ובכותרות, כעדות להשפעה המתמשכת שלו על הקבוצה ועל הקמפיינים שלה בזירה המקומית והיבשתית.

ב’מארקה’ גם כן לא נותרו אדישים: “היום נפתחות מתנות חג המולד שלו. אבל כמה שעות קודם לכן, גם בלי לכבוש לפני הירידה להפסקה, כריסטיאנו רונאלדו שיחק את תפקיד סנטה קלאוס עבור ז’ואאו פליקס בניצחון 0:5 של אל נאסר על אל זווארא, משחק שנעל את שלב הבתים של ליגת האלופות 2 של אסיה, המקבילה לליגה האירופית”.

המשחק היה חסר חשיבות מבחינת אל נאסר, שכבר הבטיחה את העלייה לשלב הבא. ובכל זאת, לאחר יותר מחודש ללא משחק רשמי, ז’ורז’ה ז’זוס העלה את ההרכב החזק ביותר שלו, כולל כריסטיאנו רונאלדו, שהופעתו הרשמית האחרונה במדי אל נאסר הייתה אותו מספרת אדירה מול אל ח’ליג’ בסוף חודש אוקטובר.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

“כריסטיאנו, שנמצא במרוץ נגד הזמן לעבר 1,000 שערים, עדיין חיפש את השער שלו. אך ממש על סף המחצית הוא קיבל מסירה מושלמת על סף הרחבה, ובמקום לבעוט, הקפיץ באלגנטיות אל ז’ואאו פליקס, שכבש את השער הרביעי. הצעיר מתקרב בשקט ל-18 השערים שכבש בעונתו הראשונה בבנפיקה לפני המעבר לאתלטיקו מדריד”, הוסיפו בספרד.