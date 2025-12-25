יום חמישי, 25.12.2025 שעה 08:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"אסאדי שב לאימונים ויאבק על המקום שלו בסגל"

דיווח בצ'ילה: הקשר שמועמד לחיפה ולא שיחק מאז סוף אוקטובר בגלל פציעה חזר לאימונים והמגמה במועדון היא שיישאר בעונה הבאה. וגם: התייחסות מאמנו

|
לוקאס אסאדי (IMAGO)
לוקאס אסאדי (IMAGO)

לפי דיווחים בצ’ילה, לוקאס אסאדי, שמועמדותו למכבי חיפה עלתה לאחרונה, אינו ממהר לעזוב את אוניברסידד דה צ’ילה ומתכוון להיאבק על מקומו בסגל הקבוצה לקראת העונה הבאה. הקשר ההתקפי בן ה-21 נמצא בשלבים מתקדמים של חזרה מפציעה, והמגמה במועדון היא לראותו חוזר לפעילות מלאה כבר עם פתיחת ההכנות לעונה החדשה.

בצ’ילה דווח כי אסאדי נראה בימים האחרונים מתאמן באופן רגיל באצטדיון הביסנטנריו בלה פלורידה, לאחר שחזר מחופשה בברזיל. בצילומים שפורסמו הוא נראה עובד עם הכדור, מבצע תרגילים ואף מתרגל בעיטות לשער, סימנים המעידים על התקדמות חיובית בתהליך השיקום. במועדון מציינים כי הוא צפוי להיות נוכח כבר מהיום הראשון של אימוני טרום העונה, שנקבעו ל-5 בינואר, במטרה להיכנס לכושר מלא ולהתחרות על מקום בהרכב.

אסאדי לא שיחק מאז 26 באוקטובר, אז נפצע בשריר הירך האחורי במהלך ה’קלאסיקו’ מול אוניברסידד קטוליקה. מאז אותו משחק הוא לא רשם אפילו דקה אחת ונעדר עד סיום העונה, כולל משחקי ההכרעה של הקבוצה במפעלים היבשתיים. היעדרותו הורגשה במיוחד בחצי גמר הקופה סודאמריקנה מול לאנוס, שם הודחה אוניברסידד דה צ’ילה.

לוקאס אסאדי עם המספר 10 (IMAGO)לוקאס אסאדי עם המספר 10 (IMAGO)

המאמן גוסטבו אלבארס התייחס בדיעבד לחסרונו של אסאדי והבהיר עד כמה הוא היה משמעותי עבור הקבוצה: “לגבי לוקאס, שחקנים טובים מעלים את הסיכויים, בלי לגרוע מהתרומה של מי ששיחקו. אם היו לנו יותר אפשרויות ופתרונות, וברמה שהוא היה בה, זה היה יכול לעזור לנו, אבל זו רק ספקולציה”, אמר בראיון. דבריו חיזקו את התחושה כי מדובר בשחקן מפתח עבור המועדון.

בעונת 2025 רשם אסאדי את העונה הטובה בקריירה שלו, עם 30 הופעות, 11 שערים ו-6 בישולים, נתונים שהציבו אותו כאחד הכישרונות הבולטים בליגה הצ’יליאנית. כעת, כשהוא מתאושש מהפציעה ומביט קדימה ל-2026, בצ’ילה מדגישים כי הכוונה שלו היא להישאר, להוכיח את עצמו מחדש ולהתקדם צעד נוסף בקריירה, לפני קבלת החלטות לגבי עתידו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */