יום חמישי, 25.12.2025 שעה 07:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
19805-95110מכבי ת"א
18675-8139הפועל ת"א
18734-80610הפועל העמק
17827-82910הפועל חולון
16774-82910הפועל ירושלים
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13835-76610עירוני נס ציונה
12864-79810מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

"פספוס ענק, אכזבנו, זה לא מכבד את הסמל"

שחקן חולון, נתנאל ארצי, אחרי ה-91:82 שהקבוצה ספגה מהרצליה: "לא יכולים להרשות לעצמנו לרגע להוריד את הרגל מהגז". במועדון טוענים לחוסר ריכוז

|
נתנאל ארצי עם הכדור (רועי כפיר)
נתנאל ארצי עם הכדור (רועי כפיר)

הפועל חולון הפסידה אתמול (רביעי) 91:82 לבני הרצליה, במה שהיה משחק השלמה מהמחזור הראשון, כשחניכיו של דני פרנקו ירדו למאזן של שבעה ניצחונות אל מול שלושה הפסדים בליגה העונה. בחולון כמובן שלא היו מרוצים לאחר המשחק, בו שוב ראו כיצד היריבה שלהם משלימה ריצה על חשבונם וזאת מבלי שהם מגיבים בזמן או מצליחים להגיב בכלל, ואתמול הדבר עלה להם בהפסד. בשבת חולוניה תארח יריבה בקליבר אחר – הפועל תל אביב, שניצחה במחזור הקודם את אותה בני הרצליה. 

הבעיה הכי גדולה אולי של קבוצתו של פרנקו אתמול היו הדקות הגרועות בהן היא אפשרה לקבוצתו של יהוא אורלנד להשלים ריצת 22:2, ממנה כבר לא הצליחה לחזור. 04:47 דקות הרצליה הייתה צריכה באולם היובל כדי להשלים את הריצה הזו, מ-01:08 לסיום הרבע השלישי כאשר מקס היידגר הוריד את קבוצתו לפיגור 70:63 ועד לסל של דשון פרנסיס 03:39 דקות אל תוך הרבע הרביעי. חולוניה הפסידה בקרב על הלוחות. בנוסף, יחס האסיסטים-איבודים שלה לא היה טוב והביקורות לאחר המשחק לא נחסכו. 

הקצב לא היה שם, ההחלטה להוציא את וולטון ג’וניור ברבע השלישי היא כזו שלבטח מציקה לקבוצה. הוא ירד מהפרקט דקה וחצי לסיום הרבע השלישי כאשר קבוצתו מובילה בתשע נקודות וחזר לפרקט עם פתיחתו של הרבע הרביעי, אך הרצליה מבחינתה כבר נכנסה לקצב וחולוניה לא רק שיצאה ממנו, היא גם לא הצליחה לחזור אליו.

דרק וולטון גדרק וולטון ג'וניור ודני פרנקו (רועי כפיר)

במועדון דיברו על כך שמה שקרה ברבע האחרון לא היה צריך לקרות ושייכו זאת לחוסר ריכוז. בתוך כך, היריבה הבאה של הסגולים, הפועל תל אביב, מגיעה מהמקום הראשון ביורוליג וכשבזירה המקומית היא עדיין לא הפסידה משחק. בשבת, בהיכל הטוטו שבחולון, דני פרנקו וחניכיו ינסו לנצח את קבוצתו של דימיטריס איטודיס, כאשר מאמן הקבוצה דיבר לאחר המשחק על הצורך להיות טובים יותר ועקביים.  

נתנאל ארצי אמר לאחר המשחק: "פספוס ענק שלנו כקבוצה. עד דקה לסוף הרבע השלישי שיחקנו את הכדורסל שמצופה מאיתנו ונלחמנו בהגנה. בסוף, נתנו לשחקני הרצליה שידענו שצריך למנוע מהם את האוויר של הכדור את ההזדמנות לרוץ עלינו. אנחנו שחקנים מקצועניים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לרגע להוריד את הרגל מהגז. אנחנו לא יכולים להרשות לקבוצה אחרת לבוא ולשנות את המומנטום לטובתה. אכזבנו את עצמנו, את מה שמצופה מאיתנו. אנחנו צריכים ללמוד הרבה מהמשחק הזה. מבאס ללמוד ממשחק כזה, אבל אנחנו צריכים להיות אחראים למעשים שלנו. זה אנחנו השחקנים, לא אף אחד אחר. זה לא מכבד את הסמל של הפועל חולון שבשבילו אנחנו משחקים".

