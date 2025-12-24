נשיא פנר נעצר בחשד למעורבות בפרשת סמים

כרגיל, בלגן בכדורגל הטורקי. סעדטין סראן, נשיא מועדון הפאר פנרבחצ’ה, נעצר לחקירה בחשד למעורבות בפרשת סמים שמסעירה את איסטנבול. התובע הכללי הודיע כי המעצר הגיע בעקבות “ראיות חדשות” שנאספו, ו-וסראן נלקח למעצר.

החשדות נגד הנשיא של פנר כבדים במיוחד: רכישת חומרים אסורים, סיוע לשימוש בסמים ושימוש אישי. על פי גורמי האכיפה, דגימת שיער שנלקחה מסראן בשלב מוקדם יותר של החקירה חזרה עם תוצאה חיובית. בעקבות הממצאים פשטו כוחות הביטחון על ביתו של איש העסקים ביום שישי האחרון וביצעו בו חיפוש קפדני.

מצדו של נשיא פנרבחצ’ה, שמחזיק גם בבעלות על תאגיד הענק “סראן הולדינג”, משדרים עסקים כרגיל וטוענים לחפות מלאה. בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו רגע לפני המעצר, יצא הנשיא למתקפה חזיתית: “אני מצהיר בצורה חד משמעית: מעולם לא השתמשתי בחומר הזה. לא רק שלא נגעתי בו, לא ראיתי את החומר המדובר מקרוב מימיי”. סראן נחוש להוכיח כי הבדיקות מוטעות וכי אין לו קשר לעולם התחתון.

לאחר שנעצר, הובא סראן לבית המשפט באיסטנבול שם נחקר במשך כשעתיים, ומשם הועבר תחת אבטחה כבדה למכון לרפואה משפטית כדי לספק דגימות דם ושיער נוספות שיכריעו את עתידו. בטורקיה ממתינים בדריכות לראות האם הנשיא יוחזר למעצר או ישוחרר בתנאים מגבילים, כשברקע המועדון והאימפריה העסקית שתחת ניהולו.