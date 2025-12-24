יום רביעי, 24.12.2025 שעה 23:48
כדורגל עולמי  >> ליגה טורקית
ליגה טורקית 25-26
4212-3917גלאטסראיי1
3914-3917פנרבחצ'ה2
3520-3317טרבזונספור3
329-2117גוזטפה4
2922-3017בשיקטאש5
2520-2217סמסונספור6
2318-2717בשאקשהיר7
2317-1517קוצ'איליספור8
2330-2417גאזישיר גאזיינטפ9
2115-1617אלאניספור10
1824-2117גנצ'לרבירליג'י11
1824-2017ריזספור12
1729-2117קוניאספור13
1524-1417קסימפשה14
1531-1617אנטליהספור15
1533-1617קייסריספור16
1324-1017איופספור17
932-1417פתיח קארגומרוק18

נשיא פנר נעצר בחשד למעורבות בפרשת סמים

סערה בטורקיה: סעדטין סראן, נשיא מועדון הפאר פנרבחצ'ה, נעצר לאחר שנאספו "ראיות חדשות" בפרשה שמסעירה את איסטנבול. סראן הכחיש בפוסט באינסטגרם

|
סעדטין סראן (IMAGO)
סעדטין סראן (IMAGO)

כרגיל, בלגן בכדורגל הטורקי. סעדטין סראן, נשיא מועדון הפאר פנרבחצ’ה, נעצר לחקירה בחשד למעורבות בפרשת סמים שמסעירה את איסטנבול. התובע הכללי הודיע כי המעצר הגיע בעקבות “ראיות חדשות” שנאספו, ו-וסראן נלקח למעצר.

החשדות נגד הנשיא של פנר כבדים במיוחד: רכישת חומרים אסורים, סיוע לשימוש בסמים ושימוש אישי. על פי גורמי האכיפה, דגימת שיער שנלקחה מסראן בשלב מוקדם יותר של החקירה חזרה עם תוצאה חיובית. בעקבות הממצאים פשטו כוחות הביטחון על ביתו של איש העסקים ביום שישי האחרון וביצעו בו חיפוש קפדני.

מצדו של נשיא פנרבחצ’ה, שמחזיק גם בבעלות על תאגיד הענק “סראן הולדינג”, משדרים עסקים כרגיל וטוענים לחפות מלאה. בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו רגע לפני המעצר, יצא הנשיא למתקפה חזיתית: “אני מצהיר בצורה חד משמעית: מעולם לא השתמשתי בחומר הזה. לא רק שלא נגעתי בו, לא ראיתי את החומר המדובר מקרוב מימיי”. סראן נחוש להוכיח כי הבדיקות מוטעות וכי אין לו קשר לעולם התחתון.

לאחר שנעצר, הובא סראן לבית המשפט באיסטנבול שם נחקר במשך כשעתיים, ומשם הועבר תחת אבטחה כבדה למכון לרפואה משפטית כדי לספק דגימות דם ושיער נוספות שיכריעו את עתידו. בטורקיה ממתינים בדריכות לראות האם הנשיא יוחזר למעצר או ישוחרר בתנאים מגבילים, כשברקע המועדון והאימפריה העסקית שתחת ניהולו.

