שוסטר וגליבינסקי קבעו שיאיים אישיים חדשים

אליפות ישראל בבריכות קצרות נמשכה הערב (רביעי) במכון וינגייט, ובמהלכה תומר שוסטר ואלכסיי גליבינסקי קבעו שיאים אישיים חדשים. בנוסף, נרשמו מספר שיאי נוער ואנסטסיה גורבנקו הייתה שותפה למדליה.

גליבינסקי זכה במדליית זהב במשחה ל-100 מטר חופשי תוך שקבע שיא אישי חדש של 47.22 שניות. תומר שוסטר הפתיע עם הזכייה במדליית זהב במשחה ל-50 מטר גב, בו הוא סיים עם שיא אישי של 23.46 שניות, תוך שהקדים את מיכאל לייטרובסקי (23.60) ואת מירון חרותי (23.78).

במשחה השליחים ל-50X4 מטר מעורב נשים זכתה קבוצת מכבי קריית ביאליק במדליית זהב עם 1:52.52 דקות בהרכב שכלל את אופיר שמחה, אנסטסיה גורבנקו, אופיר רכאח ועומר שוורץ. במשחה לגברים, זכתה מכבי חיפה במדליית זהב עם 1:37.33 דקות עם דוד גרציק, שמואל וייסבורג, מירון חרותי וגיא רפאל ביטון.

אנסטסיה גורבנקו (גלעד קוולרצ'יק)

פודיום 100 מטר חופשי נשים (גלעד קוולרצ'יק)

דריה גולבטי (גלעד קוולרצ'יק)

מירון חרותי (גלעד קוולרצ'יק)

בתחרות היו גם כמה שיאי נוער. בין היתר מיכאל בכר שבר את השיא לגיל 14 במשחה ל-50 מטר גב והעמיד אותו על 25.62 שניות, עמית קסטן מגורי שבר את השיא לגיל 16 במשחה ל-100 מטר חופשי עם 49.20 שניות, מעין גראור קבעה את השיא לגיל 14 בנות עם 1:04.81 דקות, ומיכל אוגינץ שברה את השיא לגיל 13 במשחה ל-100 מטר חופשי עם 55.94 שניות.