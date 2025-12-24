ברדה: רוצים להיות קבוצת גביע, אין מקום לטעויות

משחקי גביע המדינה זימנו כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר מחר (20:00) הפועל תל אביב תארח בבלומפילד את מ.ס אשדוד בתקווה להמשיך בעונה הטובה ולקטוס את הכרטיס לשלב שמינית הגמר.

לקראת המשחק דיבר מאמן האדומים, אליניב ברדה: “מצפה לנו משחק מאוד קשה מול יריבה מליגת העל, מאז המשחק הקודם שלנו מול אשדוד הם עשו רצף טוב. אנחנו כמובן נרצה להמשיך להיות קבוצת גביע טובה ולהתקדם בשלבים, ברור לנו שאין מקום לטעויות”.

שחר פיבן הוסיף: “אנחנו מגיעים עם תחושות טובות אחרי הניצחון על ריינה. נגיע למשחק בשיא המוכנות, למדנו את אשדוד ואנחנו יודעים שמצפה לנו משחק קשה מול יריבה טובה. אנחנו מודעים לחוזקות שלהם ונצטרך לבוא מרוכזים כדי לעבור שלב”.