יום רביעי, 24.12.2025 שעה 21:09
כדורגל ישראלי

ברדה: רוצים להיות קבוצת גביע, אין מקום לטעויות

מאמן הפועל ת"א דיבר לקראת המפגש מול אשדוד בגביע: "מאז המשחק האחרון מולם הם עשו רצף טוב". פיבן: "מודעים לחוזקות שלהם, נגיע בשיא המוכנות"

|
אליניב ברדה (שחר גרוס)
אליניב ברדה (שחר גרוס)

משחקי גביע המדינה זימנו כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר מחר (20:00) הפועל תל אביב תארח בבלומפילד את מ.ס אשדוד בתקווה להמשיך בעונה הטובה ולקטוס את הכרטיס לשלב שמינית הגמר.

לקראת המשחק דיבר מאמן האדומים, אליניב ברדה: “מצפה לנו משחק מאוד קשה מול יריבה מליגת העל, מאז המשחק הקודם שלנו מול אשדוד הם עשו רצף טוב. אנחנו כמובן נרצה להמשיך להיות קבוצת גביע טובה ולהתקדם בשלבים, ברור לנו שאין מקום לטעויות”.

שחר פיבן הוסיף: “אנחנו מגיעים עם תחושות טובות אחרי הניצחון על ריינה. נגיע למשחק בשיא המוכנות, למדנו את אשדוד ואנחנו יודעים שמצפה לנו משחק קשה מול יריבה טובה. אנחנו מודעים לחוזקות שלהם ונצטרך לבוא מרוכזים כדי לעבור שלב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */