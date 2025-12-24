מכבי חיפה הביסה את רעננה בליגת העל לנוער

מכבי חיפה ממשיכה בקצב גבוה של הבקעות וצבירת ניצחונות. לפני זמן קצר (רביעי) זכתה הקבוצה בניצחון מספר 13 ב-14 המשחקים האחרונים בכל המסגרות, ואף טיפסה לראשונה העונה לפסגת טבלת ליגת העל.

החיפאים אירחו למשחק השלמה את הפועל רעננה - משחק שנדחה בתאריך המקורי, בשל יציאת הקבוצה למשחק מסלול האלופות מול אוסטריה וינה, ונדחה גם לפני שלושה שבועות בשל מכת שפעת, שפקדה את שחקני הפועל רעננה.

שחקני מכבי חיפה, שבשבת האחרונה ניצחו בתוצאה 0:3 את משחק החוץ מול העולה החדשה, מכבי הרצליה, הגבירו היום קצב במשחק מול השכנה הגאוגרפית של יריבתם מהשבת האחרונה, שחוללה ביום ראשון מהפך לזמן קצר במשחק הביתי מול הפועל פ"ת, שהסתיים בתוצאה שוויון 2:2.

שחקני הנוער של מכבי חיפה חוגגים (מכבי חיפה)

מכבי חיפה עלתה למשחק בהרכב צעיר, עם שלושה שחקנים ילידי 2009: המגן ארטיום דמצ'וק, שערך הופעת בכורה מלאה ומוצלחת בשבת האחרונה, לצד שני השחקנים ההתקפיים המשחקים בקביעות עם הקבוצה: ליאם לוסקי ואדם גרימברג.

במהלך המחצית השניה עלו כמחליפים הקשר והקפטן, דניאל דרזי והחלוץ, ניב גבאי. כמו כן, במסגרת רוטציית השוערים, גלן אלווין זכה גם היום בחולצת ההרכב הראשון, כחלק מהגנה צעירה שכללה גם את ארטיום דמצ'וק, יהלי חרמוני, נעם שטייפמן וארד גייסט. במקביל, הקשר איתי סולומון המשיך להיעדר בגין פציעה.

שחקני מכבי חיפה נוער מאושרים (שחר גרוס)

אחרי שליש ראשון ללא שערים מכבי חיפה הגבירה הילוך ברבע השעה האחרונה של הזמן החוקי של המחצית הראשונה - ובאה על שכרה עם הבקעה של שני שערים.

בדקה ה-30 ערבוביה ברחבת רעננה הסתיימה בדחיקת הכדור ממטרים ספורים לרשת מרגלו של ליאם קרגולה (2007), שהעלה את חיפה ליתרון 0:1. שער ליגה שני לליאם קרגולה, שכבש את השער הראשון במשחק הגומלין מול נאנט במסלול האלופות.

בדקה ה-45 הגנת רעננה הרחיקה בצורה לא מוצלחת כדור רוחב שנמסר מהאגף, אדם גרימברג השתלט על הכדור בסמוך לנקודת הפנדל, ניער מעליו שמירה של שחקן רעננה, הטעה שחקן אחר, בעט לרשת וקבע את תוצאת המחצית הראשונה 0:2. שער שביעי העונה לחלוץ המוכשר, שכבש גם הוא במשחק הגומלין מול נאנט.

אדם גרימברג מאושר (שחר גרוס)

בדקה ה-57 הקשר נבות רטנר (2007), שענד את סרט הקפטן, כבש שער ראשון העונה, היה זה שער בבעיטה מכ-30 מטרים אלכסונית, שער שהעלה את מכבי חיפה ליתרון 0:3.

בדקה ה-66 מסירת עומק מצאה את ליאם לוסקי ברחבה, הקשר המוכשר סיים בבעיטה מכ-15 מטרים לרשת וקבע את תוצאת המשחק בשלב מוקדם - 0:4 לזכות מכבי חיפה. שער חמישי העונה לליאם לוסקי.

איתי מרדכי (שחר גרוס)

מכבי חיפה כעת מדורגת במקום הראשון, כשהיא מקדימה בנקודה אחת את הפועל ת"א ובארבע נקודות את הקבוצה שתארח בשבת הקרובה - מכבי נתניה. הפועל רעננה נותרה בפער של שש נקודות מהקו האדום, המקום המוביל למשחקי המבחן על הישארות בליגה, שאותו מאיישות הפועל חיפה והפועל רמת השרון. בשבת הקרובה רעננה תקווה לנצח אחרי תקופה ממושכת במשחק הדרבי האזורי בו תארח את מכבי הרצליה, שאותה היא מקדימה בחמש נקודות.