לאחר שפצע קשה את איסאק: ואן דה ון התנצל

התחושות החיוביות בליברפול לאחר 1:2 חשוב מול טוטנהאם ביום שבת לא היו שלמות, זאת לאחר שחלוץ הקבוצה אלכסנדר איסאק שהגיע בקול תרועה בקיץ נפצע בזמן שהבקיע שער.

האחראי לפציעה היה מיקי ואן דה ון. בלם הלונדונים ונבחרת הולנד נכנס בפראות בחלוץ הרכש הנוצץ של המרסיסיידרס בזמן שהוא בעט, ולמרות שהכדור מצא את הרשת השוודי סיים את דרכו במשחק וצפוי להיעדר מספר חודשים לאחר שלפי הדיווחים שבר את רגלו.

לאחר ששתק בימים האחרונים, ואן דה ון בחר להתנצל. “שלחתי לו הודעה”, אמר ההולנדי ל’סקיי ספורט’. “לא רציתי לפצוע אותו, ברור שזו לא הייתה הכוונה שלי ורק רציתי לחסום את הכדור”.

אלכסנדר איסאק על הדשא אחרי השער (IMAGO)

“אני מקווה שהוא יתאושש בצורה טובה”, הוסיף הבלם. “אמרתי לו את זה. בתקווה שנראה אותו בקרוב חזרה על המגרש. האם הוא הגיב? כן, הוא העריך את זה ששלחתי הודעה”.

המילים של ואן דה ון מגיעות ברקע ביקורת קשה שהוא ספג כתוצאה מהתאקל המאוחר שלו. מאמן ליברפול ארנה סלוט זעם על שחקן טוטנהאם וביקר בחריפות את הפעולה שלו מוקדם יותר השבוע.

“התאקל שלו היה חסר אחריות”, אמר המאמן אמש (שלישי). “כשאתה מתאקל את איסאק 10 פעמים ברור שזה ייגמר עם פציעה רצינית”. מנגד, מאמן טוטנהאם תומאס פראנק הגן עליו: “הוא רצה לעשות הכל כדי למנוע את השער. שחקני הגנה שלא מתנהלים ככה הם לא שחקני הגנה אמיתיים”.

איסאק וסלוט, זעם על ואן דה ון בעקבות הפציעה (IMAGO)

כעת ליברפול תיאלץ להסתדר גם ללא אלכסנדר איסאק כשההתקפה שלה חסרה לקראת המשחק בשבת מול וולבס בפרמייר ליג. מעבר לחלוץ, גם קודי גאקפו פצוע, מוחמד סלאח נמצא באליפות אפריקה, דומיניק סובוסלאי מושעה וגם מצבו כשירותו של פלוריאן וירץ לא ברורה. במצב הלא פשוט הזה, סלוט יידרש למצוא פתרונות.