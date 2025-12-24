לקראת כרמיאל: פרץ יבצע לפחות חמישה שינויים

אמסלם יפתח בשער הפועל פ"ת בגביע, גם בני ב-11. רוזן, אמיין ורוב שחקני ההתקפה ישמרו על מקומם בהרכב: "לא מקלים ראש". וגם: מצבו של טאבי והזר שייעדר

לאחר הניצחון המרשים בליגה על עירוני ק"ש, הפועל פ"ת תחל מחר את המסע שלה בגביע המדינה, כשתארח את עירוני כרמיאל מליגה א' צפון, במטרה להמשיך בשבוע המוצלח שלה בכל החזיתות.

המאמן עומר פרץ, צפוי לבצע רוטציה רחבה ברחבה ולתת את המקום בהרכב לשחקנים שלא שיחקו לאחרונה, כאשר גם הקשר ג'וסלין טאבי, שפצוע בקרסול ובקבוצה מחכים להערכת הצוות הרפואי על-מנת לשלול קרע שיוביל להיעדרות ארוכה יותר משבועיים וג'יימס אדניי, שנסע לסידורים אישיים במולדתו, ייעדרו.

ג׳וסלין טאבי (שחר גרוס)

לגבי הקשר מחוף השנהב, בצל המגעים מול סלטיק, במועדון טוענים כי טרם התקבלה איזושהי הצעה רשמית או עדכון מכיוונה של מכבי נתניה, קבוצת האם שלו, כאשר פ"ת, אליה הוא שייך עד תום העונה, תצטרך גם היא לתת את דעתה בנושא ולזכות לפיצוי במקרה הצורך.

פרץ צפוי לבצע לא מעט שינויים בהרכב: בעמדת השוער, שחר אמסלם יחליף את עומר כץ, כאשר עידן כהן, עמית גלזר ומתן גושה יפתחו בחלק האחורי. שחר רוזן לא ינוח, גם בשל העובדה שדרור ניר עדיין פצוע ולא יכול לשחק.

בקישור, נראה שבוני אמיין יהיה זה שיפתח, כאשר נדב נידם עשוי לחזור מצהובים ישירות להרכב, אך גם רועי דוד או שביט מזל בתמונת ההרכב. מי שיזכה למקום ב-11 הוא הקשר גולן בני, שהיה מגיבורי העלייה לליגת העל אשתקד, אך השנה משחק פחות. יונתן כהן, צ'אפיוקה סונגה ומרק קוסטה, שנמצא בכושר מצויין, יפתחו, כאשר קליי ינוח.

גולן בני ואוראל דגני בטירוף (חגי מיכאלי)

"חיכינו לא מעט זמן לניצחון ביום שבת ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך ולייצר מומנטום חיובי. זה נכון שאנחנו פוגשים יריבה מהליגה השלישית, אבל אנחנו לא מקלים בה ראש. התכוננו בצורה המיטבית לקראת המשחק, במטרה להעפיל לסיבוב הבא", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

הרכב משוער: שחר אמסלם, עידן כהן, עמית גלזר, מתן גושה, שחר רוזן, בוני אמיין, נדב נידם (רועי דוד או שביט מזל), גולן בני, יונתן כהן, צ'אפיוקה סונגה ומרק קוסטה