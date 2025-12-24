הדרבי התל אביבי ישוחק? הפועל לא מוותרת

בהפועל תל אביב לא ויתרו על האפשרות למשחק חוזר נגד מכבי תל אביב. המועדון מגבש בימים אלו עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כפי שעשתה הפועל באר שבע בעונה שעברה. בחודורוב מסרבים להיכנע במאבק ויציגו בעתירה את דרישתם לצדק ספורטיבי וקביעת תוצאת הדרבי על כר הדשא ולא על השולחן.

העתירה אמורה להיות מוגשת על ידי עורך הדין רועי רוזן, כשבהפועל יודעים שאין להם יותר מדי זמן, שכן אם וכאשר הדיון יתקיים זה יהיה חייב לקרות מספר שבועות לפני פתיחת הפלייאוף העליון בחודש מרץ.

פרט לכך, האדומים מתכוננים בסגל חסר במיוחד למשחק הגביע נגד מ.ס אשדוד. אליניב ברדה ייאלץ להסתדר ללא דורון ליידנר, שאנדה סילבה, מור בוסקילה, דור בנימיני, כוכב הקבוצה סתיו טוריאל הפצועים ולוקאס פלקאו המוצהב.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

מאמן הקבוצה צפוי לעלות בהרכב החזק ביותר שעומד לרשותו, כשיזן נסאר יחזור לסגל לאחר שריצה עונש הרחקה בעקבות צבירת חמישה כרטיסים צהובים.