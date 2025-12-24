יום רביעי, 24.12.2025 שעה 19:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הדרבי התל אביבי ישוחק? הפועל לא מוותרת

האדומים מתכוונים להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי על העונשים במשחק נגד מכבי. ברדה ייאלץ להסתדר ללא טוריאל וחמישה שחקנים נוספים בגביע נגד אשדוד

|
אבוקות בדרבי התל אביבי (ראובן שוורץ)
אבוקות בדרבי התל אביבי (ראובן שוורץ)

בהפועל תל אביב לא ויתרו על האפשרות למשחק חוזר נגד מכבי תל אביב. המועדון מגבש בימים אלו עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כפי שעשתה הפועל באר שבע בעונה שעברה. בחודורוב מסרבים להיכנע במאבק ויציגו בעתירה את דרישתם לצדק ספורטיבי וקביעת תוצאת הדרבי על כר הדשא ולא על השולחן.

העתירה אמורה להיות מוגשת על ידי עורך הדין רועי רוזן, כשבהפועל יודעים שאין להם יותר מדי זמן, שכן אם וכאשר הדיון יתקיים זה יהיה חייב לקרות מספר שבועות לפני פתיחת הפלייאוף העליון בחודש מרץ.

פרט לכך, האדומים מתכוננים בסגל חסר במיוחד למשחק הגביע נגד מ.ס אשדוד. אליניב ברדה ייאלץ להסתדר ללא דורון ליידנר, שאנדה סילבה, מור בוסקילה, דור בנימיני, כוכב הקבוצה סתיו טוריאל הפצועים ולוקאס פלקאו המוצהב.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

מאמן הקבוצה צפוי לעלות בהרכב החזק ביותר שעומד לרשותו, כשיזן נסאר יחזור לסגל לאחר שריצה עונש הרחקה בעקבות צבירת חמישה כרטיסים צהובים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */