יום רביעי, 24.12.2025 שעה 19:10
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

סילבס: מקווים שגם להפועל ת"א יהיה קשה

מאמן הדרומיים דיבר לקראת הגביע מחר ב-20:00: "הגרלה קשה מאוד לשחק נגדם בבלומפילד". אוואני ועזו לא ישחקו, גם מוצ'ה בספק. ישילירמק צפוי לפתוח

|
חיים סילבס (עמרי שטיין)
חיים סילבס (עמרי שטיין)

אחרי ימים לא פשוטים בעקבות המפלה נגד בני סכנין, שחיברה כבר שני הפסדים ברציפות, במועדון ספורט אשדוד יעשו, כמו כל קבוצות ליגת העל, אתנחתה קצרה וינסו לחולל סנסציה בגביע, כשיתארחו מחר (חמישי) בבלומפילד נגד הפועל תל אביב החזקה. הדרומיים זוכרים היטב את ההשפלה בסיבוב הראשון בליגה, אבל מאמינים שהפעם יהיה משחק אחר לגמרי. הקבוצות יפגשו שוב בעוד כשבוע, במסגרת המחזור ה-17 בליגה. 

מאמן מ.ס אשדוד, חיים סילבס, אמר לקראת המשחק נגד הפועל תל אביב מחר: "אנחנו מתייחסים למשחק הזה כמו בכל משחק, מאוד מאוד רוצים להצליח, מאוד מאוד רוצים להרגיש טוב. כל משחק זו הזדמנות לבוא ולהשתפר ולהיות טובים יותר, בטח ובטח במשחק גביע.

“לפעמים, אתה יודע, זה מתחיל רחוק, אבל פתאום אתה מוצא את עצמך מרחק לא רחוק מתואר. כמובן שזו הגרלה מאוד מאוד קשה לקבל את הפועל בבלומפילד, אבל אני מקווה שזאת תהיה גם הגרלה קשה להפועל תל אביב", הוסיף המאמן.

שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)

בעיר הנמל מגיעים למשחק עם לא מעט פציעות, שיאלצו את חיים סילבס שוב לאלתר. טימותי אוואני שוב יחמיץ את המשחק בגלל פציעת ראש, כמו כן אורי עזו, שהוא חלק מהרשימה שכוללת את אדיר לוי וטום בן זקן, שגמרו את העונה. גם נועם מוצ'ה בספק גדול ולא אמור לשחק. מאור ישילירמק צפוי לשחק במרכז ההגנה, כשעמנואל אג'יי הפעם ישחק כמגן שמאלי ואילו חמודי עמאר יפתח בעמדתו הטבעית בצד ימין של ההגנה. הבשורה החיובית באשדוד, היא חזרתו של יוג'ין אנסה ל-11.

