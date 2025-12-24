יום רביעי, 24.12.2025 שעה 17:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

נכון לעכשיו: אין הסכמות בין עוז בילו לנתניה

הצדדים חידשו את המגעים שהחלו בספטמבר כשהשבוע נערכה שיחה. הגדולות עוקבות למקרה שהמגעים עם הקשר, שרוצה להישאר בשדרוג וחוזה ארוך טווח לא יבשילו

|
עוז בילו (רדאד ג'בארה)
עוז בילו (רדאד ג'בארה)

כבר בחודש ספטמבר פרסמנו כי עוז בילו יישאר במכבי נתניה ויוצע לו חוזה חדש, אך למרות שנערכה פגישה עם נציגו, לא הושגה הסכמה. אלא שמאז השתנתה התמונה ובילו הפך לשחקן המשמעותי ביותר של היהלומים.

בילו, רושם העונה שבעה שערי ליגה (כולל שער השבוע מול מכבי ת"א) ועוד שני בישולים והצדדים שבו לאחרונה לשולחן המו"מ, כשכזכור חוזהו מסתיים בתום העונה ולנתניה אופציה לעונה אחת נוספת. בשבוע האחרון, נערכה פגישה ואף שיחות בין הצדדים, כאשר נכון לרגע זה אין הסכמה בין הצדדים.

השחקן בן ה-24, דורש שדרוג בשכרו כיאה למעמדו במועדון וזאת כדי להפוך לאחד מבכירי המשתכרים הישראלים בקבוצה, אך כרגע, הצדדים לא מצליחים להגיע לעמק השווה, כשהמטרה היא להגיע להכרעה במהרה.

עוז בילו שמח (עמרי שטיין)עוז בילו שמח (עמרי שטיין)

מנגד, הקבוצות הגדולות אורבות מעבר לפינה למקרה שהמגעים לא יבשילו עד פתיחת החלון. המטרה של הצדדים היא להגיע להסכמות על חוזה ארוך טווח, אך נכון לרגע זה, הדבר לא מסתדר.

