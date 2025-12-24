יום רביעי, 24.12.2025 שעה 16:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הבלם מייקל צ'ילאקה מועמד להפועל חיפה

הישראלי-אמריקאי התאמן בשורות הקבוצה מהכרמל בימים האחרונים והוא עשוי להצטרף לסגל של גל אראל. השחקן גדל במכבי יפו ואף נרכש על ידי מכבי ת"א

|
מייקל צ'ילאקה (שחר גרוס)
מייקל צ'ילאקה (שחר גרוס)

הפועל חיפה, שמתכוננת לקראת משחק גביע המדינה מול מכבי תל אביב ביום שבת (27.12, 17:30), עשויה לצרף בקרוב לסגל שלה את מייקל צ'ילאקה, הבלם הישראלי-אמריקאי שמתאמן בשורות הקבוצה בימים האחרונים. 

צ'ילאקה, שגדל במחלקת הנוער של מכבי יפו ונרכש על ידי מכבי ת"א בגיל נוער, שיחק בשלוש העונות האחרונות בארצות הברית, בקבוצות סן דייגו לויאל ופורוורד מדיסון. לפי כן, הושאל לבית"ר ת"א/רמלה ולהפועל אום אל פאחם בליגה הלאומית. כעת, הבלם עשוי לשוב לישראל ולהשתלב בחוליית ההגנה של גל אראל.

מייקל צמייקל צ'ילאקה במדי מכבי תל אביב (אחמד מוררה)

הבלם הישראלי-אמריקאי הוא לא שחקן הרכש היחידי שצפוי להצטרף לחבורה מהכרמל בחלון ההעברות הקרוב, כשבקבוצה כבר סיכמו עם הקשר הגאורגי סנדרו אלטונשווילי שצפוי לחתום עד לתום העונה ולהרוויח 90 אלף דולר. 

