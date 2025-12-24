הבלם מייקל צ'ילאקה מועמד להפועל חיפה

הפועל חיפה, שמתכוננת לקראת משחק גביע המדינה מול מכבי תל אביב ביום שבת (27.12, 17:30), עשויה לצרף בקרוב לסגל שלה את מייקל צ'ילאקה, הבלם הישראלי-אמריקאי שמתאמן בשורות הקבוצה בימים האחרונים.

צ'ילאקה, שגדל במחלקת הנוער של מכבי יפו ונרכש על ידי מכבי ת"א בגיל נוער, שיחק בשלוש העונות האחרונות בארצות הברית, בקבוצות סן דייגו לויאל ופורוורד מדיסון. לפי כן, הושאל לבית"ר ת"א/רמלה ולהפועל אום אל פאחם בליגה הלאומית. כעת, הבלם עשוי לשוב לישראל ולהשתלב בחוליית ההגנה של גל אראל.

מייקל צ'ילאקה במדי מכבי תל אביב (אחמד מוררה)

הבלם הישראלי-אמריקאי הוא לא שחקן הרכש היחידי שצפוי להצטרף לחבורה מהכרמל בחלון ההעברות הקרוב, כשבקבוצה כבר סיכמו עם הקשר הגאורגי סנדרו אלטונשווילי שצפוי לחתום עד לתום העונה ולהרוויח 90 אלף דולר.