בקשה דחופה לפירוק זמני למכבי עירוני אשדוד

מכבי עירוני אשדוד, קבוצת האוהדים מליגה א', עומדת בפני משבר קיומי חמור. לבית המשפט המחוזי בבאר שבע הוגשה בקשה דחופה למינוי מפרק זמני לעמותה המפעילה את המועדון, זאת על רקע חובות כבדים, ובראשם חוב שכר לשחקנים בהיקף של כ־285 אלף שקלים, לצד חובות מצטברים המוערכים בכחצי מיליון שקל.

על פי הבקשה, שהוגשה בידי עו"ד אופיר רונן, ב"כ של 17 עובדי המועדון, הקבוצה אינה מסוגלת עוד לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות, לאחר עזיבת הספונסר המרכזי וכישלון ניסיונות גיוס הכספים. השחקנים והעובדים לא קיבלו את שכרם במשך חודשים, והמשך פעילות הקבוצה, הן בליגה והן במחלקת הנוער, נמצא בסכנה מיידית.

השלכות המשבר חורגות מעבר לקבוצה הבוגרת: כ-400 ילדים, ובהם ילדים עם צרכים מיוחדים המשתתפים בקבוצת שוויון ייחודית, עלולים להישאר ללא מסגרת ספורטיבית וללא מענה חינוכי־קהילתי. מעבר לכך, במועדון החל תהליך שחרור שחקנים, כולל שימוע שצפוי להיערך למאמן הקבוצה, כל זאת בזמן שמכבי עירוני אשדוד במקום השלישי בטבלת ליגה א' דרום.

לטענת המבקשים, הנהלת המועדון איבדה את היכולת לנהל את ענייניו, וקיים חשש ממשי להעמקת החובות ולפגיעה בזכויות הנושים. לפיכך מתבקש בית המשפט למנות מפרק זמני, שיקפיא את המצב הקיים, יגן על זכויות השחקנים והעובדים, ויבחן אפשרות לשיקום המועדון או לפירוקו באופן מסודר.