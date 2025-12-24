אלטונשווילי ירוויח 90 אלף דולר בהפועל חיפה

קשר נבחרת גיאורגיה, סנדרו אלטונשווילי (28) שסיכם עד תום העונה בהפועל חיפה עם אופציה לעונה נוספת, צפוי לנחות לקראת פתיחת חלון העברות בינואר ולהצטרף לאימוני הקבוצה. שכרו עד תום העונה יעמוד על 90 אלף דולר בלבד.

אלטונשווילי שיחק בשלוש העונות האחרונות בקבוצת וולפסברגר מהבונדסליגה האוסטרית, במדיה זכה בגביע המקומי. הקשר הצטרף בתחילת העונה לאיבריה טביליסי מהליגה הגאורגית ורשם שלושה בישולים. זוהי לא המילה האחרונה של הפועל חיפה בחלון העברות הקרוב, כשהמטרה של גל אראל היא להביא גם בלם נוסף כשחקן חיזוק.

כמו כן, אלטונשווילי ערך שמונה הופעות במדי נבחרת גאורגיה, שתיים מהן כמחליף ביורו 2024: הוא נכנס לדקה בהפסד 3:1 לטורקיה ו-49 דקות בתבוסה 4:1 לספרד. הוא לא כבש במדי נבחרת גאורגיה, אבל בישל בניצחון 0:8 על תאילנד במשחק ידידות לפני שנתיים.

סנדרו אלטונשווילי נאבק עם אוסקר גלוך (IMAGO)

כדי להביא שחקן חיזוק נוסף, הפועל חיפה תצטרך לשחרר שחקן אחד או שניים, כשכרגע המועמד שעשוי לקבל שחרור הוא חיים מקונן. לגבי נפתלי בלאי, השחקן עד כה לא מצליח להתגבר על הפציעה מהקיץ ולא ברור מתי ישוב למגרשים.